Silivri’den büyük sürpriz
Spor Servisi
3. Lig temsilcisi Silivrispor, Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor'u sahasında 4-2 mağlup ederek 4. tura yükseldi. 32. dakikada kazanılan penaltı atışını Talha Sarıaslan gole çeviren Kayseri 1-0 öne geçti.
37. dakikada Silivrispor Mert Aktaş’la eşitliği yakaladı. 43. dakikada Silivrispor Aktaş’ın golüyle 2-1 öne geçti. 59. dakikada Kayserispor Bahoken’in golüyle skoru eşitledi: 2-2. Silivri 66’da Vedat 88. dakikada ise Emir Hakan Patan’ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.