Silivri’den mektup var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar sonrası tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Gürkan Akgün ile görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Öte yandan operasyonlar sonrası başlayan protestolarda tutuklanan öğrenci Utku Özay da Bayram mesajı gönderdi.

Mesajlar şu şekilde:

İPA Başkanı Buğra Gökce: Uğradığımız ağır hukuksuzluk ve kumpas hepimizin içini yaksa da koca bir ülkenin uyanışına vesile olduğunu düşünmek içimizi aydınlatıyor. Aydınlık günlerin geleceğine, ülkenin özgürlük, demokrasi ve hukuk üstünlüğüne erişeceğine hiç şüphe duymuyorum. Bu halk ayağa kalkmıştır. Büyük de bir lider bulmuştur. Bu su hiç durmaz. Tüm halkımızın bayramını en sıcak duygularımla kutluyorum.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat: Güzel ülkemin her bir canına ayrı ayrı çok güzel bir bayram diliyorum. Çocukluğumuzun bayramları tadında olsun ki bu kötü günlerin kederinden biraz olsun kurtulalım. Herkese candan sevgilerimle..

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: Demokrasi mücadelesi bir insanın en onurlu mücadelesidir. Böyle zor dönemlerde hep ağır bedelleri olmuştur. Bu bedelleri ödemekten geri durmayanlar sayesinde eşitliğe, özgürlüğe ve adalete dair umutlarımız hep diri kalmıştır. Bu bayramı Esenyurt halkıyla birlikte onlara hizmet ederek, onlarla kucaklaşarak geçirmek isterdim. Ancak siyasi bir kumpasla haksız ve hukuksuz bir biçimde bu mesajı Silivri Cezaevi’nden iletiyorum.

İçinden geçtiğimiz bu süreç, karşı karşıya bulunduğumuz haksızlık ve hukuksuzluklar hepimizin ortak meselesidir. Meydanları dolduran yüz binlerin mücadele ve çabasıyla ülkemizin, hukukun üstün olduğu ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği günleri hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım, bayramların özgürce kutlandığı bir ortamda birleşmek dileğiyle…

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün: Herkese neşeli, coşkulu, sevdikleriyle doya doya kucaklaşacağı bir bayram diliyorum. Umarım güzel ülkem bu karanlık günleri geride bırakıp özgür, eşit bir geleceğe kavuşacaktır.

Tutuklu öğrenci Utku Özay: "Arkadaşlar herkese selam. Burada iyiyiz, gururluyuz. Dik duruşumuzu asla bozmuyoruz. Sizin dışarıda verdiğiniz mücadelenin farkındayız. Yalnız olmadığımızı biliyoruz. Güçlü kalın, mücadeleden vazgeçmeyin. Onlar gidecek, bu yaptıklarının cezasını çekecekler. Hayallerimizdeki dünyayı yaratacağız. Güzel günler çok yakın, mücadeleye devam."