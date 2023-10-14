Silivrispor’da sponsor arayışları sürüyor

Geçen sene Bölgesel Amatör Lig’inde başarılı bir sezon geçirerek 3. Lig’e yükselen Silivrispor’un yönetim kurulu üyesi Cemil Kızılkaya, takıma sponsor arayışlarının sürdüğünü söyledi.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Silivrispor’da bu sezon için sponsorluk arayışları sürüyor. Kulüp yöneticileri, takımın başarısını desteklemek ve daha fazla rekabet avantajı elde etmek gayesiyle potansiyel sponsorlarla görüşmelere başladı.

Bu sponsorlukla hem Silivrispor’un hem de sponsorun geniş bir izleyici kitlesi ve yerel toplulukta güçlü bir varlık elde etmesine yardımcı olması hedefleniyor. Bu çerçevede Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Kızılkaya, kulübün sponsorluk fırsatları arayışı hakkında açıklama yaparak şirketlere çağrıda bulundu. Kızılkaya, Silivrispor’un başarısını artırmak ve kulübü daha ileri taşımak için iş dünyasının destek ve işbirliği gerektiğini vurguladı.

Kızılkaya, “Silivrispor olarak, sporun ve yerel topluluğun gücünü bir araya getirmeye kararlıyız. Bu sebeple iş dünyasından sponsorluk fırsatlarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Kulübümüz, geniş bir izleyici kitlesi ve yerel toplulukta kök salmış bir varlıkla işbirliği yapacak potansiyele sahiptir. Şirketler ve iş dünyasındaki paydaşlar, Silivrispor’a destek verme ve kulübün başarısına katkı sağlama fırsatları hakkında bilgi almak için Silivrispor yönetimi ile iletişime geçebilirler” dedi.