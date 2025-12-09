Silivri’ye dev duruşma salonu: İBB davası öncesi inşaata başlandı

İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde İBB davası öncesi hazırlıklara başlandı. Yerleşkede dev bir duruşma salonu inşa edilecek.

Yandaş Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına başlanıldı.

İBB DAVASI BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Kampüste şu an bulunan en büyük mahkeme salonu yaklaşık 800 kişi kapasiteli. O salonun da şu aşamada ses ve görüntü sisteminin arızalı olduğu ve kullanıma uygun olmadığı iddia ediliyor.

402 sanıklı İBB davasında, her bir sanığın en az bir avukat tarafından temsil edileceği düşünüldüğünde yalnızca müdafilerle birlikte 800 kişiyi geçiyor. Sanık yakınları da eklendiğinde sayı 1200’e çıkarken; izleyiciler ve basın mensuplarıyla birlikte duruşma günü yoğunluğunun 1500–2000 kişiye dayanacağı öngörülüyor. 27 Ocak 2026’da başlayacak Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası ile birlikte yoğunluk daha da artacak.

EN BÜYÜK YARGILAMA ALANI OLACAK

Habere göre 3 bin 240 metrekare büyüklüğündeki tek parça salon, 2 bin 295 kişi kapasiteye sahip olacak ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük yargılama alanı olacak.

Salon; 555’i sanık, 1.268’i avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik planlaması kapsamında duruşmalarda 509 jandarma görevlisi, sanıklar yeraltı tünelleriyle temassız biçimde salona aktarılacak.

Kompleks de ayrı yemekhaneler, geniş çalışma alanları ve dijital erişim altyapısı bulunacak. Hızlandırılmış programa göre yapının 60-120 gün içinde teslim edilmesi ve Türkiye’nin toplu yargılamalarda yeni standart belirlemesi hedefleniyor.