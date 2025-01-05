‘Silkeleme’ ısrarı: SGK talepleri kabul etmemiş

AKP’nin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediyelere yönelik yaptırımları, mali yaptırımlar ile giderek daha da derinleşti. Belediyelerin SGK borçları üzerinden başlayan tartışmalar ise “İktidar seçmeni cezalandırmak istiyor” yorumlarına neden oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belediyelere yönelik yaptırımları ise “İktidarın amacı muhalif seçmeni cezalandırmak” değerlendirmelerinin haklılığını ortaya koydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK borçları nedeniyle belediyelerin hesaplarını bloke etti.

13 Aralık’ta düzenlenen AKP Kocaeli İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “SGK’ye borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz" sözleri de belediyelere yönelik mali ablukanın daha da derinleşeceğinin ilk ağızdan itirafı niteliğini taşıdı.

MANSUR YAVAŞ’TAN TEPKİ

Haciz başta olmak üzere, çeşitli mali yaptırımlarla elleri kolları bağlanan belediyelerin mahsuplaşma talepleri ise geri çevrildi. Yaşananlara tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 Ocak’ta Beypazarı’nda katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, “SGK’ye bol miktarda gayrimenkul göstermemize rağmen kabul etmiyorlar. Kabul etmelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyonda, ‘Bunları silkeleyin’ diyerek CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için” ifadelerini kullandı.

İLK YAZI 2 AĞUSTOS’TA

BirGün’ün ulaştığı SGK ve ABB arasındaki yazışmalar, “Mahsuplaşma talepleri kasıtlı olarak kabul edilmiyor” değerlendirmelerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Edinilen bilgiye göre, SGK borçlarıyla ilgili ABB’den SGK’ye ilk yazı 2 Ağustos 2024 tarihinde gitti. Yazı kapsamında, borçların 48A maddesi kapsamında yapılandırılması istendi. ABB, bilanço ile birlikte gerekli evrakları da SGK’ye iletti. SGK, tabi reddetti.

ABB yine Ağustos 2024’te bu kez borcun bir bölümünü ödemeyi ve kalan tutarın yapılandırılması yönündeki teklifini SGK’ye gönderdi. SGK, bu talebi de geri çevirdi.

TAŞINMAZ TAHSİSİ TALEBİ

İki talebinden de sonuç alamayan ABB bu kez de AKP’li belediyelere sağlanan, “Taşınmaz tahsisi yoluyla mahsuplaşma” olanağından yararlanmak istedi. Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül 2024 tarihinde 555, 23 Eylül 2024 tarihinde sekiz ve 30 Eylül 2024 tarihinde de dokuz kalem SGK’ye borçlara karşılık teklif edildi.

Teklifin üzerine SGK, taşınmazların SPK onaylı şirketlere değerlendirilerek tutarlarının kendilerine bildirilmesi gerektiğini kaydetti. Toplam 572 taşınmazın değerini hesaplatan ABB, listeyi, yeniden SGK’ye bildirdi. SGK Yönetim Kurulu’nun, ABB’nin teklif ettiği 572 taşınmazdan yalnızca birini kabul ettiği öğrenildi.