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“Silkelesen” de tek kuruş çıkmaz: AKP’li belediyeler Hazine borçlusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1,8 milyar TL’lik borç ile 2025’e en borçlu belediye olarak girdi. 28 yerel idarenin toplam 10 milyar TL’lik borcunun yüzde 50’si AKP ya da kayyum idaresindeki 10 belediyeye ait.

Güncel
  • 17.03.2025 06:00
  • Giriş: 17.03.2025 06:00
  • Güncelleme: 17.03.2025 06:00
“Silkelesen” de tek kuruş çıkmaz: AKP’li belediyeler Hazine borçlusu
Fotoğraf: Depo Photos
Mustafa Bildircin
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak 2025 tarihli Hazine Alacak Stoku verilerini hazırladı. Veriler, Türkiye’deki 28 yerel idarenin Hazine borcunun 2025 yılı itibarıyla 10 milyar TL’yi aştığını ortaya koydu. Mahalli idarelerin toplam 10 milyar 90 milyon 810 bin TL’lik Hazine borcunun 8 milyon 182 bin TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi.

Borcun 9,6 milyar TL’si anapara olarak sınıflandırılırken 423,5 milyon TL’lik borç, “Diğer” adı altında kayda geçirildi. Toplam 10 milyar 90 milyon TL’lik Hazine borcunun 5,3 milyar TL’si CHP ya da DEM Parti idaresindeki 18 belediye arasında bölüşüldü. Nüfusu itibarıyla Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden olan Ankara, Adana ve Mersin gibi kentlerin belediyelerini de kapsayan 18 idarenin 5,3 milyar TL’lik borcu düşüldüğünde kalan 4,7 milyar TL’nin yalnızca 10 belediyeye ait olması dikkati çekti.

Toplam 4,7 milyar TL’lik borcu üstlenen 10 belediyenin sekizinin AKP, birinin ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi’ne ait olduğu, bir belediyenin de kayyum tarafından yönetildiği öğrenildi.

KOCAELİ’NDE BOZULMAYAN GELENEK

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 850 milyon 600 bin TL’lik Hazine borcu ile en borçlu belediye oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ardından iktidar partisi, iktidar ortağı ve kayyum yönetimindeki diğer belediyelerin Hazine borçları, şöyle sıralandı:

Batman Belediyesi: 354,2 milyon TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 20,1 milyon TL

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi: 193,2 milyon TL

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 101,2 milyon TL

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 280,9 milyon TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1,1 milyar TL

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi: 476,5 milyon TL

Siirt Belediyesi: 64,9 milyon TL

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EN ÇOK BORCU OLAN 5 BELEDİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 850 milyon 600 bin TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1,1 milyar TL

Batman Belediyesi: 354,2  milyon TL

Samsun Su ve  Kanalizasyon İdaresi: 476,5 milyon TL

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 280,9 milyon TL

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