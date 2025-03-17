“Silkelesen” de tek kuruş çıkmaz: AKP’li belediyeler Hazine borçlusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak 2025 tarihli Hazine Alacak Stoku verilerini hazırladı. Veriler, Türkiye’deki 28 yerel idarenin Hazine borcunun 2025 yılı itibarıyla 10 milyar TL’yi aştığını ortaya koydu. Mahalli idarelerin toplam 10 milyar 90 milyon 810 bin TL’lik Hazine borcunun 8 milyon 182 bin TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi.

Borcun 9,6 milyar TL’si anapara olarak sınıflandırılırken 423,5 milyon TL’lik borç, “Diğer” adı altında kayda geçirildi. Toplam 10 milyar 90 milyon TL’lik Hazine borcunun 5,3 milyar TL’si CHP ya da DEM Parti idaresindeki 18 belediye arasında bölüşüldü. Nüfusu itibarıyla Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden olan Ankara, Adana ve Mersin gibi kentlerin belediyelerini de kapsayan 18 idarenin 5,3 milyar TL’lik borcu düşüldüğünde kalan 4,7 milyar TL’nin yalnızca 10 belediyeye ait olması dikkati çekti.

Toplam 4,7 milyar TL’lik borcu üstlenen 10 belediyenin sekizinin AKP, birinin ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi’ne ait olduğu, bir belediyenin de kayyum tarafından yönetildiği öğrenildi.

KOCAELİ’NDE BOZULMAYAN GELENEK

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 850 milyon 600 bin TL’lik Hazine borcu ile en borçlu belediye oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ardından iktidar partisi, iktidar ortağı ve kayyum yönetimindeki diğer belediyelerin Hazine borçları, şöyle sıralandı:

• Batman Belediyesi: 354,2 milyon TL

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 20,1 milyon TL

• Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi: 193,2 milyon TL

• Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 101,2 milyon TL

• Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 280,9 milyon TL

• Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1,1 milyar TL

• Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi: 476,5 milyon TL

• Siirt Belediyesi: 64,9 milyon TL

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EN ÇOK BORCU OLAN 5 BELEDİYE

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 850 milyon 600 bin TL

• Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1,1 milyar TL

• Batman Belediyesi: 354,2 milyon TL

• Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi: 476,5 milyon TL

• Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 280,9 milyon TL