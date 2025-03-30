Silopi’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde balkondan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesinde 14 yaşındaki Kader Alaskan, 4’üncü Cadde’de bulunan evinin balkonundan caddeye düştü. Ağır yaralanan Alaskan, ilk olarak Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu kritik olduğu için Şırnak Çocuk Cerrahisi’ne sevk edildi. Kader Alaskan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.