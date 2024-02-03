Silopi’de tanker ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde tanker ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu üzerinde seyir halinde olan plakası öğrenilmeyen tanker ile Yusuf Vural (45) yönetimindeki hafif ticari aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Vural, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.