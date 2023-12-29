Siltaş Yapı Pendikspor, ligin ilk yarısında en fazla gol yiyen takım oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 14 puanla 19. sırada tamamlayan Siltaş Yapı Pendikspor, 17 haftalık bölümde en çok gol yiyen takım oldu.

Sezona teknik direktör Osman Özköylü ile iyi bir başlangıç yapamayan Siltaş Yapı Pendikspor, ilk 8 haftada sadece 4 puan toplayabildi. Kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Ivo Vieira ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini 21 Ekim'de TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek aldı.

Oynadığı 17 maçta toplam 39 gol yiyen Siltaş Yapı Pendikspor, sezonun ilk yarısında en fazla gol yiyen takım olmaktan kurtulamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde sadece Samsunspor'u 1-0 yendikleri maçta kalesini gole kapatabildi.