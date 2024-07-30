Silvan Belediyesi’nden ‘başıboş köpek’ paylaşımı: Yurttaşlar tepki gösterdi

Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinin yasalaşmasına tepkiler sürerken DEM Partili Silvan Belediyesi, sokak köpeklerini toplamaya başladı. Belediyenin açıklamasında 'başıboş köpek' ifadesi ve ekiplerin hayvanları toplama biçimi yurttaşların tepkisini çekti. Belediye, tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı. Yapılan açıklamada, toplanan köpeklerin barınağa götürüldüğü ve kısırlaştırılarak aşılama işleminin yapıldığı ifade edildi.

Sokak köpeklerini katledeceği gerekçesiyle eleştirilen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşırken, DEM Partili Silvan Belediyesi sokak köpeklerini toplamaya başladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sokak köpekleri için 'başıboş gezen köpekler' ifadesi kullanılırken belediye ekiplerinin köpekleri toplama biçimi tepki çekti.

Belediye, toplanan köpeklerin barınağa götürüldüğünü bildirirken, köpeklerin kısırlaştırılarak aşılarının yapıldığını kaydetti.

Silvan Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Başıboş gezen köpekler toplandı İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi. Belediyemiz ekipleri ilçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpeklerini yurttaşların şikayetleri üzerine uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya devam ediyor. Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü. Barınağa yerleştirilen köpekler kısırlaştırılıp, aşıları yapıldı."

Öte yandan Silvan Belediyesi'nin paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Kullanıcılar, belediye ekiplerinin hayvanları toplama şeklini eleştirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIM KALDIRILDI

Silvan Belediyesi, yurttaşların tepkilerinin ardından söz konusu paylaşımını kaldırdı.

SİLVAN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Silvan Belediyesi'nden tepki çeken paylaşıma ilişkin açıklama geldi.

Gazeteci Onur Öncü'ye yapılan açıklamada, "Veteriner hekim eşliğinde köpeklerin toplantıldığını, ardından kısırlaştırma işleminin yapıldığını ve son noktada da aldıkları yere geri bırakılacakları" ifade edildi.

DEM PARTİ YASAYA 'HAYIR' DEDİ

Dün Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen kanun teklifine DEM Parti 'hayır' oyu verdi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Hayvan katliamına izin veren yasaya komisyondan sonra Meclis Genel Kurulu’nda da demokratik muhalefetimizi en yüksek seviyede sürdürdük. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve vekillerimizle "kanlı yasaya" hayır dedik!" ifadeleri kullanıldı.