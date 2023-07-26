Silvan’da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde aralarında mahalle muhtarının da olduğu 3 kişi silahlı kavgada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kıraçtepe Mahallesi Muhtarı B.Ç. ile bazı köylüler arasında cami imamına ev yapılması düşünülen arazi konusunda tartışma çıktı.

Yaşan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, Silvan Belediyesi’ne ait kepçe operatörü, muhtar B.Ç. ve M.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.