Şimal yıldızı ne demek? Şimal yıldızı ile kutup yıldızı aynı mı?

Şimal Yıldızı, gökyüzü gözlemleriyle ilgilenenlerin sıklıkla duyduğu, yön bulmada tarih boyunca kullanılmış özel bir yıldızdır. Aynı zamanda halk arasında "Kutup Yıldızı" olarak da bilinen bu gök cismi, kuzey yönünü belirlemenin en güvenilir yollarından biri olarak kabul edilir. Peki, şimal yıldızı tam olarak ne anlama gelir? Nerede bulunur ve neden bu kadar önemlidir?

ŞİMAL YILDIZI NE DEMEK?

"Şimal", Arapça kökenli bir kelime olup kuzey anlamına gelir. Dolayısıyla şimal yıldızı, kelime anlamıyla kuzey yıldızı demektir. Astronomik olarak bu yıldız, Küçükayı (Ursa Minor) takımyıldızında yer alan ve Polaris adıyla bilinen yıldızdır. Polaris, gökyüzünde neredeyse sabit bir konumda durduğu için kuzeyi işaret etmekte son derece işe yarar.

YÖN BULMADA ŞİMAL YILDIZI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Şimal yıldızı, tarih boyunca denizciler, göçebeler ve kaşifler tarafından pusula olmadan yön tayini için kullanılmıştır. Çünkü Polaris, Dünya’nın dönme eksenine çok yakın bir konumda bulunur. Bu nedenle gece boyunca gökyüzünde konumu neredeyse değişmez.

Gece açık havada kuzeyi belirlemek isteyen biri için, şimal yıldızı eşsiz bir referans noktasıdır. Büyükayı takımyıldızının kepçe kısmını takip ederek Polaris'e ulaşmak mümkündür.

ŞİMAL YILDIZI NEREDE BULUNUR?

Şimal yıldızını bulmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Büyükayı (Büyük Kepçe) takımyıldızını bul.

Kepçenin ön iki yıldızını birleştiren çizgiyi yaklaşık beş kat uzat.

Ulaştığın parlak yıldız, işte o şimal yıldızıdır (Polaris).

Bu yıldız, Küçükayı'nın kuyruğunun en ucunda yer alır.

Şimal Yıldızının Özellikleri

Bilimsel adı: Polaris

Polaris Bulunduğu takımyıldız: Ursa Minor (Küçükayı)

Ursa Minor (Küçükayı) Uzaklığı: Yaklaşık 433 ışık yılı

Yaklaşık 433 ışık yılı Parlaklık: Orta derecede parlaktır ancak sabit konumuyla kolay bulunur

Orta derecede parlaktır ancak sabit konumuyla kolay bulunur Gökyüzündeki rolü: Kuzeyi gösterir, yön tayininde kullanılır

ŞİMAL YILDIZI İLE KUTUP YILDIZI AYNI MI?

Evet, aynı yıldızdır. Her ikisi de Polaris’i ifade eder.

ŞİMAL YILDIZI HER ÜLKEDEN GÖRÜNEBİLİR Mİ?

Sadece Kuzey Yarımküre’den görülebilir. Güney Yarımküre'de görünmez.

ŞİMAL YILDIZI NEDEN SABİT GÖRÜNÜR?

Dünya'nın dönme eksenine çok yakın bir noktada olduğu için gece boyunca gökyüzünde sabit gibi görünür.

ŞİMAL YILDIZI EN PARLAK YILDIZ MI?

Hayır. Gökyüzünün en parlak yıldızları arasında değildir, ama yön belirlemede eşsizdir.