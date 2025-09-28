Simav'da 5.4'lük deprem: Belediye hizmet binası hasar gördü

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştu, sıvaları döküldü.

Binadan bazı küçük parçalar düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.

BURSA, YALOVA VE BANDIRMA’DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Bursa, Yalova ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de hissedildi. Evlerdeki ve mağazalardaki avizeler sarsıntıyla birlikte sallanırken, yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları panikle dışarı çıktı.

Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonunda bekledi. Deprem sırasında dışarıda olan ve sarsıntıyı hissetmeyenler ise günlük yaşamlarına devam etti.

PREFABRİK EVLER SALLANDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise 5.4 büyüklüğündeki depremle birlikte, prefabrik evlerin salladığı görüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.