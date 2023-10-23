Simav’da kestane ağacından düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’de, kestane toplamak için çıktıkları ağaçtan düşen iki kişiden İsmail Can olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Hüseyin G. hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Kirazlı Boğaz mevkiindeki kestane toplamak için ağaca çıkan 55 yaşındaki İsmail Can ve 73 yaşındaki Hüseyin G. dengelerini kaybederek ağaçtan düştüler.

Düşme sonrası dere yatağına kadar yuvarlanan İsmail Can olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hüseyin G. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.