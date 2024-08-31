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Simav’da yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü

Kütahya’nın Simav ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınında 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çevre
  • 31.08.2024 17:21
  • Giriş: 31.08.2024 17:21
  • Güncelleme: 31.08.2024 17:23
Kaynak: İHA
Simav’da yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınında 2,5 hektar alan zarar gördü
Fotoğraf: DHA

Kütahya’nın Simav ilçesinde yıldırım kaynaklı çıkan orman yangınında 2,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. 

Konuyla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Simav ilçesi Kızılcık köyünde saat 13.50’de çıkan yangına 14.05 da ekiplerimiz tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangına 4 ilk müdahale, 17 arazöz, 4 su ikmal, 6 hizmet aracı, 3 helikopter, 3 dozer, 3 minibüs, 2 treyler, 1 greyder, 4 itfaiye ve 160 personel ile saat 19.30 kontrol altına alındı. Yangının yıldırım kaynaklı çıktığı tespit edilmiştir. Simav Kızıl çukurda da çıkan yangında 2,5 hektar orman zarar görmüştür” ifadelerine yer verildi.

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