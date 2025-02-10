Şimdi Akbank düşünsün!

Hesapları boşaltılan ve adlarına çekilen krediler ile borçlandırılan yüzlerce Akbank mağduru mahkeme salonlarında hakkını ararken Ankara 13. Tüketici Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Hatice Şap isimli bir yurttaş, Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Akbank’a dava açtı. Şap, 9 Mayıs’ta Akbank’tan adına 100 bin TL kredi çekildiğini ve ayrıca ek hesabından da 49 bin 437 TL çekilerek yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını ifade etti. Şap, avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Akbank’tan 165 bin 600 TL maddi tazminat ve 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Ayrıca mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesini durdurulmasını da istedi.

ÖNCE ÖDEMELER DURDURULDU

Akbank, tüm sorumluklarını yerine getirdiğini iddia etse de dava sürecinde Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, 13 Haziran 2024’te Hatice Şap’ın “Akbank’a yapmak zorunda olduğu ödemelerinin yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına” karar verdi.

SONRA MAHKEME HAKLI BULDU

5 Şubat 2025’te ise karar çıktı. Mahkeme, “Davaya konu 100 bin TL bedelli kredi sözleşmesi ile 49 bin 437 TL ek hesaptan yapılan işlemler nedeniyle davacının borçlu olmadığının tespitine” karar verdi. Yurttaşın manevi tazminat talebi ise reddedildi.

Şap’ın avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise yaptığı açıklamada, “Mahkeme, 100 bin TL bedelli kredi sözleşmesinin geçersizliği ve bu sözleşmeden kaynaklı olarak borçlu olunmadığının tespitine, ek hesaptan yapılan işlemin geçersizliği ve borçlu olunmadığına karar verdi. Bu karar tüm mağdurlar için emsal niteliğinde” dedi.

EMNİYET, BANKALARI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Asayiş Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı’nın ardından dikkati çeken bir rapor hazırlamıştı. Raporda, “Yurttaşların nasıl dolandırıldığı” anlatıldı. Dolandırıcıların GSM şirketlerinden ve bankalar yüzünden yakalanamadığı ve hatta yurttaşın göz göre göre dolandırıldığını ifade edildi.

Raporun bankalarla ilgili bölümünde şu ifadeler yer alıyordu:

• “Yaptırımların yetersiz olması nedeniyle dolandırıcılıktan hüküm giyen kişiler ilk fırsatta tekrar dolandırıcılık yapma eğilimi göstermektedirler.



• Bankalar, dolandırıcılık sonucu kendi şubelerinde aktarılan paraya bloke koyulması talebini kanunen hukuki nedenlerle kabul etmemektedirler. Dolandırıcılar yakalanamasa bile mağdurun zarar görmesini engelleme ihtimalini düşürmektedir.



• Bankaların, Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen yazıya rağmen 15 günlük sürede IBAN sahibinin bilgilerini kolluk kuvvetlerine verilmesinde aksaklıklar yaşanmaktadır.



• Tespit edilmiş, dolandırıcılığa karışan 18 bin IBAN olmasına rağmen IBAN sahiplerinin kimlik bilgilerine erişim sağlanamamaktadır.”