Şimdi dayanışma zamanı

Abidin YAĞMUR

Bağımsız medyayı destekleyenler bu kez doğada bir araya gelecek. Mersin BirGün Okur İnisiyatifi, etkinliği 25 Mayıs Pazar günü Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk piknik alanında özgün bir festivale imza atacak. Mersin BirGün Okur İnisiyatifi bileşenlerinden Kemal Dama, etkinliği sadece bir gazeteye ait etkinlik olarak görmediklerini, toplumsal muhalefetin tüm renklerinin katkı verdiği, kendisini ifade edebileceği bir dayanışma etkinliği düzenlediklerini söyledi.

BirGün'lük Festival, saat 11.30’da Kent Orkestrasının konseriyle başlayacak. 12.30’da gazetemizin genel yayın yönetmeni Yaşar Aydın ve yazarımız Timur Soykan’ın söyleşisi olacak. Yemek ikramının ardından çocuklara yönelik Şubadap Çocuk Grubu şarkılarını seslendirecek. Mersina Halk Oyunları grubunun gösterisinin ardından Praxis ve son olarak Kibrit Kutusu sahne alacak.

MANŞETİ OKUYUCU VERİYOR

Mersin BirGün Okur İnisiyatifi bileşenlerinden Kemal Dama, çeşitli derneklerin, meslek örgütlerinin kendi stantlarıyla festivalde yer alacağını söyledi. Dama, “BirGün gazetesi kurulduğundan günden bu yana toplumsal muhalefetin sesi olmaya çalıştı. Sadece bir parti, belli başlı dernekler değil, laik Türkiye özlemine, gerçek bir demokrasi özlemine dair sözü olan, AKP iktidarının uygulamalarına bir yönüyle itiraz eden herkesin sesi olmaya çalıştı. Aslında son çeyrek asırdır yaşadıklarımız muhalif basın diyebileceğimiz basına haliyle BirGün’e bu misyonu biçti. Muhalif basın susturuldukça, muhalif gazeteciler tutuklandıkça, siyasetçiler, aktivistler, avukatlar susturuldukça toplum gazetecilerin daha çok konuşmasını, her kesimin sesini duyurmasını gazetelerden istedi. Gazetecilik deyimleri arasında 'manşeti vermek' diye bir deyim vardır. Son yıllarda baskı ortamı o kadar arttık ki aslında toplum muhalif gazetelere manşeti verdi! Böylece BirGün, herkesin sesi oldu. Muhalefetin her renginin sesi oldu. Kendisini muhalif olarak tanımlamasa bile bu ülkede mutsuz olan, geleceğinden endişe duyan, yaşama sevincini kaybeden insanların sesi oldu. Haliyle, BirGün’ün kuruluş yıldönümü için yaptığımız bu etkinliğin formatını böyle belirledik. Toplumsal muhalefetin tüm renklerinin katılacağı, katkı vereceği, kendini ifade edeceği bir etkinlik planladık” dedi.

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HERKESİ BEKLİYORUZ

Festivali, “Şimdi dayanışma zamanı” mottosuyla düzenlediklerini anımsatan Kemal Dama, “Bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey dayanışma. Dayanışma kültürüne, yan yana olmaya, birbirimize güç vermeye ihtiyacımız var. Hem gençlerin hem çocukların kendini iyi hissedeceği bir festival planladık. Konserler, halk oyunları gösterileri ve stantlar var. Herkesi festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.