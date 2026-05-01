Şimdi de avukatlar hedefte

Bursa’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Hatice Kocaefe için Bursa’dan İstanbul’a Malatya’dan Trabzon’a pek çok kentteki avukatlar adliye önlerinde cübbeleriyle bir araya gelerek eylem yaptı. Adalet sisteminde savunma makamının giderek daha fazla hedef haline gelmesine tepki gösteren hukukçular, avukatların can güvenliği için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

BU TABLO RASTLANTI DEĞİL

Bursa Barosu öncülüğünde avukatlar dün Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun artan şiddet olaylarına ve avukatlara yönelik saldırılara dikkat çekti. Öztosun “Ülkede yaygınlaşan silahlanma, şiddeti meşrulaştıran ve bundan beslenen anlayış; yalnızca toplumun en savunmasız kesimlerini değil, dün çocuklarımızı, bugün ise meslektaşlarımızı hedef almaktadır. Meslektaşımız avukat Kocaefe de avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren karanlık ve sapkın bir anlayışın sonucu olarak, silahın sağladığı cüretle katledilmiştir. Meslektaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu cinayet; artan şiddet ikliminin, hukuk tanımazlığın, adalete olan inancın zayıflatılmasının ve kamu yetkisini kullanan kişiler de dahil olmak üzere avukatı itibarsızlaştırarak şiddete açık hale getiren sorumsuz yaklaşımların can alıcı bir sonucudur. Bu tablo rastlantı değildir” dedi. Öztosun şöyle devam etti: “Biz bu cübbeleri insan onuru için, hakikatin sesi olmak için, adaletin elbet kazanacağına inanarak giydik. Avukata yönelen her saldırı yalnızca bir bireye değil; savunma hakkına, adil yargılanma ilkesine ve hukuk devletinin temeline yönelmiş bir saldırıdır. Avukatın temsil ettiği kişi ya da dava nedeniyle hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bu yaklaşım, savunma makamını susturmaya ve yargının kurucu unsurlarından birini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu doğrudan bir hukuk devleti krizidir. Artık yas tutmak istemiyoruz.”

MÜCADELEYE DEVAM

Açıklamada söz alan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Şiddete ve silah kullanımına kesinlikle karşıyız. Başta siyasiler olmak üzere, yasama, yürütme ve yargı organlarının tüm mensupları şiddet dilinden uzak durmalıdır. Toplumun barışa ihtiyacı vardır. Tüm kamu görevlileri gibi avukatların da görevlerini özgür, güvenli ve barış içinde yerine getirme hakkı ve sorumluluğu bulunmaktadır. Biz barolar olarak, hukukun üstünlüğünü savunmaya ve bu uğurda mücadele etmeye kararlıyız.” Açıklamanın ardından avukatlar Bursa Adliyesi önünden Kent Meydanı’na yürüyüş yaptı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’nın Gürsu ilçesinde genç avukat Hatice Kocaefe’nin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili dün yakalandı. 5 milyonluk alacak davası nedeniyle kadını katleden şüpheli Hakkı Ç.’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı alındığı bildirildi.

FAİLLERE CEZASIZLIK ZIRHI GİYDİRMEYİN

Trabzon Barosu da Trabzon Adliyesi önünde buluşarak eylem yaptı. Burada konuşan Baro Başkanı Hakan Orhan, savunma makamının hedef alınmasının kabul edilemez bir toplumsal yara olduğunu vurguladı. Orhan, şu ifadeleri kaydetti: "Bir hukukçunun, yalnızca mesleğini icra ettiği için hedef alınması kabul edilemez. Yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunun avukata yöneltilmesi ve bunun şiddete dönüşmesi, toplumsal bir yanılsamanın sonucudur. Devletin, savunma makamına yönelen bu şiddet karşısındaki eylemsizliği, faillere ‘cezasızlık’ zırhı giydirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Her saldırıdan sonra yayınlanan sıradan taziye mesajları artık samimiyetini yitirmiştir. Trabzon Barosu olarak; bu vahşi cinayetin faillerinin en ağır cezayı alması için davanın her anında orada olacağız. Ne silahlı saldırılar ne de tehditler bizi yolumuzdan döndürebilir.”

CEZASIZLIK ALGISININ SONUCU

Malatya Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına konuşan Malatya Baro Başkanı Onur Demez, yaşanan olayın münferit olmadığını söyleyerek "Bu olay, yalnızca bir cinayet değil; yıllardır görmezden gelinen ihmallerin, alınmayan önlemlerin ve giderek derinleşen cezasızlık algısının kaçınılmaz sonucudur" ifadelerini kullandı. Avukatlara yönelik tehditlerin ve baskıların artmasına rağmen gerekli koruyucu adımların atılmamasını eleştiren Başkan Demez, "Bu cinayetin sorumluluğu yalnızca tetiği çekenlerde değildir. Gerekli tedbirleri almayan, uyarıları dikkate almayan ve avukatların güvenliğini sağlamakta yetersiz kalan tüm yetkililer de bu tablonun sorumlusudur."

Demez, baronun taleplerini şöyle sıraladı:

• Avukatların can güvenliğini sağlayacak somut ve etkili yasal mekanizmalar derhal hayata geçirilmeli.

• Tehdit altındaki avukatlar için koruma sistemleri güçlendirilmeli, başvurular sürüncemede bırakılmamalı.

• Baroların talepleri dikkate alınarak ortak çözüm mekanizmaları oluşturulmalı.

• Cinayetin failleri ve varsa azmettiricileri en kısa sürede yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmalı.