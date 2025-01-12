Şimdi de bina var, hizmet verilmiyor

İstanbul, Denizli, Antep, Çorum… Birçok kentte TOKİ binaları senelerce hak sahiplerine teslim edilmiyor.

Yurttaşlar evlerin teslimi için gün sayarken diğer yandan seneler sonra teslim edilen binaların çürük olduğu görülüyor. Altyapı sorunları bir yana yurttaşlar ödedikleri ücretler karşısında hizmet dahi alamıyor.

Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Gezköy TOKİ Konutları bunlardan biri. 2020 yılında yapımına başlanan konutların, 2022 yılında teslim edileceği söylendi. Ancak Kasım 2023’te yurttaşlara verilen bin 13 haneli Gezköy TOKİ Konutları’ndaki sorunlara her gün bir yenisi eklendi. Bodrum katlarını su basıyor, asansörler çalışmıyor, duvarları dökülüyor, çevre düzenlemesi dahi yapılmıyor.

TALEBE YANIT YOK

Konut sahipleri, yaşadıkları soruna ilişkin yaklaşık 1 ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne dilekçe yazdı. Dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı:

“Emlak yönetimi her ay çevre düzenlemesi, çevre yeşillendirmesi, henüz aktif olmayan asansörler için asansör onarım ve bakımı adı altında yaklaşık 1 senedir bütün hak sahiplerinden 600 ve 650 TL aylık gider toplamaktadır. Ödenilmediği takdirde icra yoluna başvuruyorlar. Bugüne kadar toplanan aidat paraları nereye, ne amaçla ve kime gittiğini bilmemekteyiz. Aylık gider dökümü bina girişlerine asılmamaktadır.” Ayrıca dilekçede muhatap bulamadıklarını da söyleyen yurttaşlar, bina eksikliklerinin giderilmediğini belirtti.

Yapılan başvuruların ardından Emlak Yönetim tarafından yurttaşlara verilen yanıtta ise ortak alanlardaki eksikliklerin takip edildiği, giderildiği ve yönetim tarafından izleneceği belirtildi.

Konutlarda yaşayan yurttaşlar, başvuruların yetersiz kaldığını ve çözüme yönelik adımlar atılmadığını söyleyerek hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

ALAY EDİYORLAR

Konutlarda yaşayan bir yurttaş, “Evlerimiz zaten geç teslim edildi. Bu gidişle ödemelerimiz kiraları geçecek. Alay eder gibi yanıt veriliyor. Aldıkları paraya göre iş yapıyorlar desek ama o da yok. Asansör bakımı diyorlar asansörler çalışmıyor. Böyle iş mi olur?” diye sordu.

Başka bir yurttaş ise evinin duvarlarının sıvalarının döküldüğünü belirterek “Evleri çok ucuza aldığımız söyleniyor. Bu evler dar ve orta gelirliler içindi. Aldıkları paranın hakkını vermiyorlar. Para nereye gidiyorsa söylesinler” diyerek yetkililere seslendi. Erzurum’da kış şartlarının ağır olduğunu anımsatan bir yurttaş da "Erzurum şartlarında bu sorunlar katlanılmaz hale geldi" ifadesini kullanarak mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti.

***

HAK SAHİPLERİ TEK MUHATAP BULAMIYOR

TOKİ’nin Gezköy Konutları'ndaki çözümsüz bırakılan sorunlardan bazıları şöyle:

• Bahçe katındaki dairelerin zemininden, üst katlardaki dairelerin duvarlarından su sızıyor. Altyapı denetimi yok.

• Asansörler çalışmıyor. Çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması tamamlanmadı.

• Duvarların dış kaplaması dökülüyor.

• Yerleşke içerisindeki yollar asfaltlanmadı.

• Binaların etrafındaki betonların altındaki toprak kaydığı için altları boş. Alan doldurulmadı.