Şimdi de ‘sahte tapu çetesi’ ortaya çıktı

Ankara’da, mirasçısı olmayan kişilerin üzerindeki gayrimenkulleri sahte evrak ve imzalarla devralıp satan bir dolandırıcılık çetesi yakalandı. Aralarında tapu memuru, müteahhit ve emlakçıların da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Çetenin bu yöntemle 100 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Ş.B., e-Devlet üzerinden yapılan bir tapu devrinde sahte evrak şüphesi fark ederek suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında iligili ekipler, çetenin uzun süredir mirasçısız taşınmazları hedef aldığını tespit etti.

Edinilen bilgiler sonucunda, “Ölüler çetesi”nin Osmanlı döneminden kalan ya da sahipleri yurtdışında olan taşınmazları sahte imza, mühür ve kimliklerle kendi üzerlerine geçirip sattıkları ortaya çıktı.

Tapu memuru H.N.S.’nin kurum arşivlerinden mirasçısız ya da sahipsiz taşınmazları belirlediği, bilgileri müteahhit Y.O. ve emlakçılar T.T. ile H.Y.’ye aktardığı, bu kişilerin de sahte belgelerle satış işlemlerini tamamladığı öğrenildi.

Bazı çete üyeleri, tapu müdürlüğünde sahte evraklarla işlem yaparken suçüstü yakalandı. Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği, şüphelilerin “resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma ve rüşvet” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Çetenin para trafiği ise MASAK raporlarına yansıdı. Soruşturma genişletilerek diğer kamu görevlileriyle olası bağlantılar da inceleniyor.