Şimdi iktidar zamanı

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, İBB iddianamesi başta olmak üzere güncel siyasi gelişmeler ve 39’uncu Olağan Kurultay ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

CHP kurmayları, İBB iddianamesindeki suçlamalara karşı kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtti. Parti yönetimi öte yandan, 39’uncu Olağan Kurultay’ın sloganını da belirledi. Kurultay sloganının, “Şimdi iktidar zamanı” olacağı öğrenildi.

CHP’de, 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39’uncu Olağan Kurultay’a yönelik hazırlıklarda sona geliniyor. Ankara Arena’da gerçekleştirilecek seyircili kurultay öncesinde Parti Programı için Ankara’da özel bir tanıtım programı düzenleneceği belirtiliyor.

CHP kurmaylarının, “Hükümet Programı’na evrilecek” dediği Parti Programı, dört ayaklı olacak. CHP’nin hükümet programında, “Acil ayağa kaldırılması gereken alanlar” olarak nitelendirilen eğitim, sağlık ve adalet alanlarında temel öneriler yer alacak. Eğitimde “Bilimsel kriterlere göre müfredat”, sağlıkta “Birinci basamağın güçlendirilmesi” ve adalette ise “HSK yapısının yeniden düzenlenmesi” öncelikli işler olarak sıralanacak. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek Parti Programı tanıtım etkinliğine akademisyenler de davet edilecek.

CHP’nin Parti Programı, tanıtım programından önce delegelere gönderilecek. Program, 39’uncu Olağan Kurultay’a sunulacak ve onaylanacak. Sunumun ardından program, tüm Türkiye’ye anlatılacak. Parti Programı’nın yurttaşlara anlatılması için ekipler oluşturulacak. Mahalle temsilcileri de Parti Programı doğrultusunda hazırlanan Hükümet Programı’nı yurttaşlara anlatacak.

OLAĞAN KURULTAY

Kurultay’da Parti Meclisi seçiminin, çarşaf liste yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Parti Meclisi’nin 52 üyesinin çarşaf listeden, sekiz üyesinin ise “Genel Başkan kontenjanı” olarak adlandırılan Bilim Kültür Sanat Platformu üyelerinden seçileceği ifade ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 52 kişilik anahtar liste çıkarması bekleniyor. Bir diğer senaryoda ise CHP Lideri Özel’in 60 kişilik Parti Meclisi için 70 kişilik geniş bir anahtar liste yapabileceği ve delegelerden bu anahtar liste üzerinden PM üyelerini belirlemesini isteyeceği ifade ediliyor.

CHP MYK’nin yapısının değiştirilmesi de planlanıyor. CHP kurmaylarının, “Makul ve dengeli değişim” olarak adlandırdığı plan kapsamında MYK’nin üye sayısının 15’e düşürülmesi öngörülüyor. CHP’nin gölge kabinesinde yer alan isimlerin, Cumhurbaşkanlığı Kampanya Ofisi’nde görevlendirileceği bildiriliyor. CHP Lideri Özel’in, MYK’nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kampanya Ofisi’nde görevlendirilecek gölge kabinenin toplantılarına da başkanlık edeceği kaydediliyor.

İBB İDDİANAMESİ

CHP’de, “İmamoğlu iddianamesi” olarak nitelendirilen İBB iddianamesine yönelik karşı hazırlıkların devam ettiği de belirtildi. CHP’nin hukukçulardan oluşan kurmayları, iddianameyi iki gruba ayrılarak incelemeye başladı. İddianameyi incelemek için CHP Genel Merkezi’nin yanı sıra İstanbul’da da bir birim oluşturulduğu kaydedildi. CHP Genel Merkezi’ndeki çalışmada, iddianameye yönelik teknik inceleme yapılacağı, iddianamedeki çarpıklıkların ve hukuki boşlukların raporlanacağı ifade edildi. İstanbul’da çalışacak CHP’lilerin ise iddianamede yer alan ve “İftira” olarak nitelendirilen iddialarla ilgili mesai yapacağı dile getirildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından CHP’nin, suçlamalara yönelik kamuoyuna bilgilendirme yapacağı bildirildi. Bildirim için sosyal medyanın da etkili kullanacağı, “İftiralara Karşı Gerçekler” adı verilecek çalışmanın kamuoyuna açıklanacağı anlatıldı.

CHP kurmayları, “Karşı atağa geçeceğiz” diyerek yeni dönem planlarıyla ilgili de bilgi paylaştı. CHP’lilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı dönemi başta olmak üzere, AKP dönemindeki usulsüzlüklerle ilgili dosyaları gündeme taşıyacağı vurgulandı. Bu kapsamda resmi bir görevlendirme yapılmadığı ancak hem milletvekillerinin hem de genel başkan yardımcılarının usulsüzlük dosyalarına mercek tuttuğu aktarıldı.

***

MURAT EMİR: DELİLLER ELİMİZDE

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş ile ilgili dikkati çeken bir dosya açıkladı. Emir, Aktaş’ın yakınının sahibi olduğu EMR şirketine, Aktaş’ın konkordatodaki şirketlerinden 206 milyon TL aktarıldığını belirtti. Emir, Aktaş’ın oğluna ait olan Sanart şirketine ise EMR’den 188 milyon TL aktarıldığını ifade etti. Emir, "Aziz İhsan Aktaş tutuklandı, iftiracı olurken iki şey aldı; sadece özgürlüğüne kavuşmadı, aynı zamanda paralarına da kavuştu" dedi.

***

TRT ÖNÜNDE PROTESTO

CHP Milletvekili Umut Akdoğan, TRT Genel Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Akdoğan, açıklamasında, "Bizim büyüdüğümüz televizyon, bizden önceki nesillerin televizyonuyla ilgili şu anda söylenebilecek şey şu; resmen babamızın evinde dedemize küfrediliyor. TRT bizim kurumumuzsa, TRT Türk halkının kurumuysa, TRT babaevlerimizden biriyse açıkça söylüyorum; babamızın evinde dedemize küfretirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Umut Akdoğan, şöyle devam etti: "Milletin sesi duyursun diye kurulmuş bir televizyon, milletin sesini hiçbir şekilde vermiyor. Milletin derdini hiçbir şekilde vermiyor. Burası 86 milyonun evidir ve 86 milyonun sesi burada verilmelidir. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor, saray yalancılığı yapıyor."