Şimdi solu büyütme zamanı

SOL Parti, tek adam rejiminin ülkeye getirdiği yıkıma karşı başlattığı eylem planını Zonguldak ve Trabzon’da düzenledikleri miting ve yürüyüşlerle hayata geçirdi. Bu yürüyüşleri siyasete sokaktan bir müdahale olarak kurgulayan SOL Parti birleşik halk hareketi vurgusu yaptı.

Mitinglerin ilk adresleri Zonguldak’ta Madenci Anıtı, Trabzon’da ise Tonya oldu. İki ilde de kalabalık şekilde gerçekleşen yürüyüş ve mitinglerde sıkça “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atıldı.

Zonguldak’ta yapılan mitinge SOL Parti İl Örgütü’nün yanı sıra CHP İl Başkanı Devrim Dural ve CHP Milletvekili Eylem Ertuğrul da katıldı. Yürüyüş dün öğlen 13.00’te İstasyon Caddesi’nden başladı. “Açlığa, yoksulluğa, talana, hukuksuzluğa ve karanlığa karşı birleşelim. Tek Adam rejimini değiştirelim” pankartı açılan yürüyüş Madenci Anıtı önünde son buldu.

YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİYOLAR

Anıtın önünde yapılan açıklamada ilk sözü SOL Parti İl Sözcüsü Elçin Kınay Bayrak aldı. Bayrak, muhaliflere yönelik baskılara dikkat çekerek şunları söyledi: “CHP’li belediye başkanları başta olmak üzere baskı, gözaltı ve tutuklamalarla tüm muhalifler cezalandırılmakta. Yargı, hukuk, adalet ayaklar altına alınmaktadır. Demokrasi askıya alınmıştır. Antidemokratik uygulamalar genel kural haline gelmiştir. Kendileri gibi düşünmeyenlere karşı cadı avı başlatılmıştır. Ekonomi iflas ettirilmiş, zamlar ve vergilerle halka yüklenilmiştir. Ülkenin asli işleri taşeronlar tarafından yürütülmektedir. Ülke karanlığa sürüklenmiştir. Ülkemize adeta örgütlü kötülük yayılıyor. Kurtuluş ellerimizdedir. Yeter ki isteyelim, yeter ki birleşelim.”

Bayrak’ın ardından SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul konuştu. Tombul, 24 Ocak kararlarının 45. yılına dikkat çekerek “24 Ocak kararları tam 45 yıldır bu ülkenin emekçilerini işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa mahkûm ediyor” dedi.

Tombul, konuşmasında 12 Eylül darbesine de vurgu yaparak şöyle devam etti: “O gün Kenan Evren, ‘Ben ne yapacağım bu aydınlarla’ diyerek baskıyı meşrulaştırmaya çalışıyordu. İtiraz eden susturuluyor, halkın sesi kısılıyordu. Bugün de aynı anlayış Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli eliyle sürdürülüyor. Çünkü onlar aynı zihniyetin, aynı düzenin devamıdır. Hatırlayın, 12 Eylül gecesi CIA şefi ‘Bizim çocuklar başardı’ demişti. Bugün de ABD emperyalizminin kurduğu oyun, Türkiye’de iktidar tarafından sorgusuz sualsiz uygulanıyor.”

Tombul, iktidarın laikliği ve demokrasiyi yok saydığını belirterek şunları kaydetti: “Bu iktidar yeni bir rejim inşa etti. Bu rejimle laikliği yok saydılar, demokrasiyi ortadan kaldırdılar. Baskıyı ve zorbalığı artırdılar. İtiraz eden herkesin önüne duvarlar örmeye çalıştılar. Ama o duvarlar bize vız gelir! Nazım’ın dediği gibi: ‘O duvar, o duvar, nefsimize vız gelir, bize vız gelir!’ Biz meydanlarda olmaya, itiraz etmeye devam ediyoruz. Eğitimden sağlığa, Cumhuriyet’in bütün değerleri ve birikimleri satıldı, yandaşlara peşkeş çekildi. Yeraltı ve yerüstü kaynakları talan edildi. Bir gece yarısı çıkarılan kararnamelerle Zonguldak’ın doğası, ormanları yok ediliyor. Çünkü onlar bu ülkenin topraklarını ganimet olarak görüyorlar. Ama biz biliyoruz ki bu topraklar, bu emek, bu değerler halkındır. Ve biz bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Trabzon’un Tonya ilçesindeki “İş, Doğa, Demokrasi ve Geleceğimiz” mitingi ise yüzlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını Bekir Uzunoğlu yaptı. Ardından TÖB-DER eski yöneticisi Ahmet İnce, Beşikdüzü Tüm Emeklilerin Sendikası adına Osman Balta da kürsüye çıktı. Son konuşmayı ise SOL Parti Genel Merkez adına MYK üyesi Alper Taş yaptı. Alper Taş, “Bugün burada ülkemizin en temel meselesini konuşmak için buluştuk: ülkenin bekâsı. Beka demek ayakta kalma, hayatta kalma, var olma meselesi demektir. Biz SOL Parti olarak buradan açıkça ilan ediyoruz: Evet, Türkiye’nin bir bekâ meselesi vardır. Ama bu mesele iktidarın iddia ettiği gibi dış güçler, komplo teorileri ya da hayali düşmanlar değildir. Türkiye’nin gerçek bekâ meselesi, tek adam rejimidir. Bu rejim, siyasal İslamcı bir rejimdir. 2018’de yürürlüğe girdiğinden beri ülkenin geleceğini yok etmiştir. Memleketi uçuracaklarını söylemişlerdi ama ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler.”

Taş, konuşmasının devamında “birleşik halk hareketi” vurgusu yaparak, "Farklı siyasi görüşlerden olabiliriz, başka başka partilerden gelebiliriz. Ama öncelikli görevimiz hepimiz için birdir: Bu rejimi yenmek. Bunun için birleşik bir halk hareketi yaratacağız. Bu hareket, gençlerin öncülüğünde Saraçhane’de doğdu. Şimdi bu birlikteliği ülkenin dört bir yanına taşımak zorundayız. Gelin Tonya’da meclisimizi kuralım. Gelin yan yana, zalimlerin karşısına dikilelim. Sadece Tonya’da değil, her yerde bu birliği büyütelim" ifadelerini kullandı.

YÜZÜMÜZÜ SOLA DÖNMELİYİZ

Taş, “Neden yüzümüzü sola dönmeliyiz” sorusuna da yanıt vererek şöyle devam etti: “Temiz, özgür ve insanca yaşamak istiyorsak yüzümüzü sola dönmeliyiz. Çünkü bu sahtekâr siyasal İslamcılar yalnızca ülkenin kaynaklarını değil, halkın inancını, dinini, imanını da kirletiyor. Biz öyle bir Türkiye kuracağız ki: Kadınlar özgür olacak, devlet erkek devleti olmaktan çıkacak. Kadınlar tacize, tecavüze, cinayete kurban gitmeyecek. Doğamız, ormanlarımız, sularımız, meralarımız yağmaya açılmayacak. Bu ülkenin müşterekleri sermayeye teslim edilmeyecek. Mehmet Cengizlere bu topraklar peşkeş çekilmeyecek. Biz doğayla barışık, eşit yurttaşlık temelinde bir Türkiye kuracağız.”

ONLARIN RÜYASI BİZE EMANET

Konuşmasında devrimci mücadele mirasına dikkat çeken Alper Taş, “Tarih Mahirlere, Denizlere hak verdi. Onların söyledikleri bugün bir kez daha doğrulandı. Onları katledenleri tarih yerin dibine batırıyor, ama onların düşlerini tarih yüceltiyor. Gelin, o düşleri hep beraber büyütelim dedi.