Şimdi yakmayacaksak ne zaman?

Dış Haberler

Küba’nın başkenti Havana’da ülkenin dört bir yanından binlerce genç, ülkenin bağımsızlık önderi José Martí ile Başkomutan Fidel Castro’yu anmak için “Meşaleler Yürüyüşü” düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditleri sürerken Martí’nin 173’üncü doğumgününde düzenlenen yürüyüşte emperyalizme karşı mücadeleyi güçlendirme mesajları verildi. Ellerinde meşalelerle on binlerce genç, Havana Üniversitesi'nin merdivenlerinden Martí’nin hapse atıldığı Fragua Martiana’ya yürüdü. Küba Komünist Partisi (PCC) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, yürüyüşte ön saflarda yer aldı. PCC’nin yayın organı Granma’nın haberine göre Üniversite Öğrencileri Federasyonu (FEU) Başkanı Litza Elena González Desdín, yürüyüş öncesi üniversite merdivenlerinde kalabalığa hitabında “Bu bir nostalji eylemi değil, bir eylem çağrısı” dedi. Martí ve Fidel’den aldıkları mirasa vurgu yapan Desdín, “Egemenliği savunmak, daha fazla sosyal adalet inşa etmek ve Latin Amerika birliğinin ve anti-emperyalizmin bayrağını yükseltmek bize düşüyor” dedi. “Meşaleler Yürüyüşü”, Küba Devrimi’nin lideri Fidel Castro’nun da aralarında bulunduğu üniversite öğrencilerinin 27 Ocak 1953 gecesi Havana Üniversite’nde başlattığı yürüyüşe dayanıyor. Küba’nın bağımsızlık lideri ve ulusal kahrmanı Martí’nin 100’üncü doğumgününde öğrenciler, Batista diktatörlüğüne karşı üniversite merdivenlerinden şimdi müze olan Fragua Martiana’ya yürümüştü.

TRUMP: YAKINDA ÇÖKECEK

Latin Amerika’da hegemonya kurmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump ise Küba’ya yönelik tehditlerini sürdürdü. Küba'nın Venezuela tarafından daha önce sağlanan kritik petrol ve para desteğini kaybettiğini söyleyen Trump, “Küba’daki komünist rejim çok yakında çökecek” dedi.