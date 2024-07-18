Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili açık artırmada satıldı

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayedesinde, bir dinozor fosili 44,6 milyon dolara satıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dinozor fosili açık artırmada 44,6 milyon dolara satıldı

BBC'nin haberine göre, "Apex" lakaplı bitki yiyen dinozor türü Stegosaurus'un iskeleti, müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan bir alıcının Apex'e 44,6 milyon dolar vermesiyle Stegosaurus iskeletinin bugüne kadar "açık artırmada satılan en değerli fosil olarak" tarihe geçtiği belirtildi.

Apex'in fosilinin bugüne dek bulunan eksiksiz iskeletler arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, 3 metre 40 santimetre boyundaki fosilin, burundan kuyruğa uzunluğunun ise 8 metrenin üzerinde olduğu kaydedildi.

Gizemli alıcı, açık artırmanın ardından Sotheby's müzayede evine "Apex, Amerika'da doğdu ve Amerika'da kalacak" mesajını iletti.

Apex, 2022'de bir paleontolog tarafından ABD'nin batı eyaletlerinden Colorado'daki Dinozor kasabası yakınlarında, tesadüfen keşfedilmişti.

Apex'in yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı değerlendiriliyor.