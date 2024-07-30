Simfer işçileri hakkını istiyor

Kayseri’de yer alan Simfer işçileri düşük ücret ve çalışma koşullarına karşı mücadele başlattı.

Kayseri Organize Sanayi'de elektrikli ev aletleri üreten Simfer Sersim fabrikasında çalışan işçiler, düşük ücret, kötü çalışma koşulları ve mobbinge karşı mücadeleye başladı. Yaklaşık 3 bin işçin çalıştığı fabrikada üçüncü bant işçileri tepki göstermek için 25 Temmuz tarihinde iş bıraktı. İş bırakmanın ardından fabrika yönetimi işçilere yüzde 15 zam yaptı. İşçiler ise yüzde 15’lik zammın kabul edilemez olduğunu belirtti. Öte yandan fabrikada son dönemde iş kazaları arttığı ve dün de bir işçinin iş kazası geçirdiği öğrenildi.

DİSK Dev Yapı İş Kayseri Bölge Temsilcisi Haydar Baran, işçilerin mücadeleyi büyütmek istediğini söyledi. Baran “Simfer işçileri zorunlu mesai ve mobbinge maruz kalıyorlar. Yoğun çalışma koşullarına yönelik Simfer işçilerinin tepkisi büyüyor. Fiili iş bırakma eylemleri yaşanıyor. Mavi yakalı işçiler, tuvalette sigara içtiklerin de sensor devreye giriyor, ıslanıyorlar. Bu nedenle işçiler öfkeliler” dedi.

İşçilerin hastanelik olduğunu söyleyen Baran, “Onlarca işçi mide bulantısı, kusma ve ağrı nedeniyle hastanelik oldu. Bu sorunun kaynağı konusunda fabrika yönetimi inandırıcı hiçbir açıklama yapmadı. Onlarca işçinin hastanelik olması, işçiler zehirlendi mi sorusunu akla getiriyor” diye konuştu.

BOYNUMUZUN BORCUDUR

Baran şunları dile getirdi: “Ayrıca mobbing had safhada... Özellikle pişirici bölümünde yeni işe giren işçiler genelde 18 yaş ya da biraz üstünde yaştalar. İşçiler, çalışma koşullarına, mobbinge ve sürekli mesaiye dayanamıyor, işten çıkıyorlar. Pazar mesai dayatması devam ediyor. Mesaiye gelmeyen işçiler hakkında tutanak tutuyorlar. İşçileri mesaiye zorluyorlar. Ağır çalışma koşulları, mobing ve her türden baskının karşısında Simfer işçisinin yanında olmak boynumuzun borcudur.”