Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşında ve nereli? Simge Aköz'ün voleybol kariyeri ve başarıları

Türkiye'de voleybolun önemli isimlerinden biri olan Simge Aköz'ün voleybol kariyeri hakkında tüm detaylara bakalım:

SİMGE AKÖZ KAÇ YAŞINDA?

Simge Aköz, 23 Nisan 1991 doğumlu ve Samsun, Türkiye doğumlu profesyonel bir voleybolcudur. 1,68 metre boyunda olan Aköz, libero pozisyonunda görev yapmaktadır.

Türkiye'nin en başarılı voleybolcularından biri olan Simge Aköz, şu anda Eczacıbaşı Dynavit forması giymektedir ve aynı zamanda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın liberosu olarak milli takımda büyük başarılara imza atmaktadır.

SİMGE AKÖZ’ÜN KARİYERİ: HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Voleybola 7 yaşında başlayan Simge Aköz, genç yaşta profesyonel kariyerine adım attı. 2016 yılından itibaren Eczacıbaşı Dynavit forması giymeye başlayan Aköz, halen bu kulüpte mücadele etmektedir.

SİMGE AKÖZ'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR:

İstanbul Artvin Spor Kulübü

UPS

Yeşilyurt (2010-2014)

Çanakkale Belediyespor (2014-2015)

Halkbank (2015-2016)

Eczacıbaşı Dynavit (2016-günümüz)

Kariyerinin büyük bir bölümünü Eczacıbaşı Dynavit’te geçiren Simge Aköz, kulübün en önemli oyuncularından biri olarak başarılar kazanmaya devam etmektedir.

SİMGE AKÖZ’ÜN KULÜP BAŞARILARI

Simge Aköz, Eczacıbaşı Dynavit formasıyla birçok ulusal ve uluslararası şampiyonluk yaşamıştır. İşte kariyerinde kazandığı en büyük kulüp başarıları:

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2022 CEV Kupası Şampiyonluğu

Simge Aköz, Eczacıbaşı Dynavit’in kaptanlarından biri olarak takımına liderlik etmeye devam etmektedir.

SİMGE AKÖZ’ÜN MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BAŞARILARI

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın en önemli oyuncularından biri olan Simge Aköz, 2017 yılından itibaren milli takım formasını giymektedir.

SİMGE AKÖZ'ÜN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI:

2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Beşinciliği

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu

Simge Aköz, Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmasında kritik bir rol oynayarak "En İyi Libero" seçilmiştir. Ayrıca 2023 yılında Türkiye’nin Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmasında büyük pay sahibi olmuştur.

SİMGE AKÖZ’ÜN BİREYSEL BAŞARILARI

Bireysel olarak da birçok ödül kazanan Simge Aköz, libero pozisyonundaki üstün performansı ile birçok kez "En İyi Libero" seçilmiştir.

SİMGE AKÖZ'ÜN ÖDÜLLERİ VE KİŞİSEL BAŞARILARI:

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”

Simge Aköz, hücum ve savunmadaki üstün performansı, refleksleri ve sahadaki liderliğiyle voleybol dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden biridir.