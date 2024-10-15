Simge bina tehlikede

Ada Sude ATAK

Maraş merkezli depremde hasar alan ancak kentte ayakta kalan tek sağlam bina olan Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) temsilcilik binası yıkılma tehdidiyle karşı karşıya. Ağır hasar alarak yıkılan birçok yapının arasında hasarsız tek yapı olarak simgeleşen İMO binasının rezerv alan içinde kaldığını kaydeden mühendisler, yıkılmaması için kampanya yürüttüklerini söyledi.

‘İTİRAZ ETME HAKKIMIZ YOK’

İnşaat Mühendisleri Odası (IMO) Adana Şube Başkanı Hıdır Çak, kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla iletişime geçtiklerini söyledi. Çak, BirGün’e süreci şöyle anlattı:

“İlgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdik ama buna rağmen binamızın yıkılması gerektiği yönünde bize sürekli telkinlerde bulunuldu. Ardından vaziyet planı çıktı. Vaziyet planına göre bizim binamızın olduğu yerden yol geçiyordu. Biz yolun yönünü değiştirmeyi, binanın giriş çıkışlarıyla ilgili bir düzenleme yapmayı teklif ettik, bir şekilde binayı kurtaralım dedik ancak bir karşılık bulmadı. Rezerv alan kanununda yıkımı engellemek çok mümkün değil, sadece binaya biçilen bedele itiraz edebiliyoruz. Dolayısıyla biz sadece buna itiraz edebileceğimizi bildiğimiz için bakanlıkla görüşmelerimiz devam etti ve bakanlık şu an için bize aynı rezerv alan içerisinde yeni bir bina yapmayı öneriyor. Hukuki olarak maalesef buna itiraz etme hakkımız yok, kanunda zaten onların bu şekilde davranmasını kolaylaştırıyor. Bu süreçle ilgili biz sürekli kamuoyuna da bakanlık yetkililerine de oranın bir hafızasının olduğunu dolayısıyla bu hafızanın toplum adına, deprem adına silinmemesi gerektiğini, burasının bir katının müze olarak kullanılması için elimizden geleni yapacağımızı belirttik. Ama maalesef kabul edilmedi. Kanun çok açık denildi.”