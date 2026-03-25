Simge okul boşaltılıyor

Etki Can Bolatcan

Ankara, Kızılay'da bulunan 99 yıllık Mimar Kemal Ortaokulu'nun “eğitim ve öğretime elverişli olmadığı” gerekçesiyle boşaltılarak idari binaya dönüştürülmek istendiği öğrenildi.

Okul önünde çocuklarını bekleyen veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterirken öğrenciler okulun içinden "çıkmayacağız" sloganları attı.

Öğrenciler sınavdayken görevlilerin, sıraları kaldırmak için sınıflara girdiği öne sürüldü.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

BirGün'e konuşan bir öğrenci velisi, "Mimar Kemal Ortaokulu'nu idari binaya dönüştürmek için boşaltma kararı alınmış. Dönem ortasında da çocukları sınıftan zorla çıkartarak boşaltma kararını uygulamaya çalışıyorlar. Bu çocukların dönem ortasında ne yapacaklarını, nereye gideceklerini çok merak ediyoruz. Bu konuda yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa eğitim bizler için çok önemli. Bunun için ne yapılabiliyorsa, onun yapması için yetkilileri hassasiyete davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.