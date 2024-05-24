Simit de askıya çıkarıldı: Onlar isterken biz verirken utanıyoruz

Çay-simit hesabı ile iktidar olan AKP’nin ekonomi politikası, ekmeğin ardından simidi de askıya çıkardı. Ankara’da, “Askıda simit” uygulaması başlatan sokak simitçileri, “Öğrenciler yararlansın diye başlattığımız uygulamadan koca koca insanlar da faydalanıyor. Onlar isterken biz verirken utanıyoruz” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı yoksulluğun pençesine hapsetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 3 milyon 472 bin 393 yurttaş gıda yardımı kapsamına alındı. Karnını ancak gıda yardımları ile doyurabilen kişi sayısı giderek artarken 10 TL’den satılan simidin de askıya çıkarıldığı öğrenildi.

Ankara’da, belediyenin gösterdiği alanda tezgahı bulunan esnaf, "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek askıda simit uygulaması başlattı. Askıya bırakılan simit sayısı kaç olursa olsun, askıdan simit almak isteyen kimseyi geri çevirmediklerini anlatan simitçiler, “Öğrenciler yararlansın diye başlattık ancak zamanla koca koca insanların da geldiğini gördük. İnsanlar bir simit bile alamayacak duruma getirildi. Onlar isterken biz ise verirken utanıyoruz” diye konuştu.

"TALEP ÇOK FAZLA"

Ankara’nın kalbi niteliğindeki Kızılay’ın Meşrutiyet Caddesi’nde tezgahı bulunan bir simitçi, günde en az 100 kişinin askıda simit sorduğunu anlattı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamanın zamanla yaşı fark etmeksizin herkesin ilgisini çektiğini ifade eden simitçi, “Günde en fazla 35-40 simit askıya bırakılıyor. Talep ise bunun çok üzerinde. Hiçbir geleni geri çevirmiyor, kârımdan kısmak uğruna cebimden karşılıyorum” dedi.

"EMEKLİLİK YAŞINDAKİLER DE İSTİYOR"

Kendisinden askıda simit alan öğrencilerin büyük bölümünün günü bir simitle geçirdiğini anlatan bir başka simitçi ise şunları söyledi:

"İnsanlar o kadar muhtaç durumda ki kimse suiistimal etmiyor. Gerçekten ihtiyacı olanın istediğini görebiliyoruz. Emeklilik yaşındaki insanların gelip askıda simit sorduğu da oluyor. Utana sıkıla soruyorlar. Öğrenciler geliyor, üç kişiler. Bir simit alıyorlar, bölüşüyorlar. Uygulamadan sonra, bir simit onlardan iki simit bizden durumu oldu. Uygulamadan gerçekten ihtiyacı olanların faydalanması güzel ama bir yandan da ülkemizin geldiği kötü durumu gösteriyor."