Simit Sarayı, 375 içeriği erişime engelletti
Simit Sarayı, hakkındaki yayınlar, haberler ve ekşi sözlük yorumları dahil toplam 375 içeriği erişime engelletti. Bu kapsamda BirGün'de çıkan 5 haber de erişime engellendi. Kararı veren hakim ise daha önce SADAT, Korkmaz Karaca ve HÜDAPAR hakkındaki haberler için verdiği kararlarla biliniyor.
Simit Sarayı, kendisiyle ilgili 5 sene önce yayınlanan haberler dahil toplam 375 içeriği mahkeme kararıyla erişime engelletti.
Simit Sarayı'nın avukatı aracılığıyla yapılan erişimin engellenmesi talebi, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi.
Kurum avukatı tarafından 'kişilik haklarının ihlal edildiği' iddiasıyla yapılan başvuru sonucunda BirGün'de yayınlanan 5 habere de erişim engeli getirildi.
HAKİM TANIDIK
Erişim engeli kararı veren hakim Yasin Karaca ise iktidar lehine verdiği kararlarla dikkat çekiyor. Karaca, geçen sene de HÜDAPAR’ın Hizbullah ile ilişkisini anlatan toplam 47 haber ve paylaşıma da erişim engeli getirmişti.
Aynı zamanda ABD'de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına kaçmadan önce mal varlıklarına konulan tedbir kararını kaldıran Hakim Karaca; suç örgütü lideri Sedat Peker'in o dönem Cumhurbaşkanı Danışmanı olan Korkmaz Karaca hakkındaki iddiaları ve SADAT hakkındaki haberleri de erişime engelletmişti.