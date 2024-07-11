Simit Sarayı, 375 içeriği erişime engelletti

Simit Sarayı, hakkındaki yayınlar, haberler ve ekşi sözlük yorumları dahil toplam 375 içeriği erişime engelletti. Bu kapsamda BirGün'de çıkan 5 haber de erişime engellendi. Kararı veren hakim ise daha önce SADAT, Korkmaz Karaca ve HÜDAPAR hakkındaki haberler için verdiği kararlarla biliniyor.

A- A A+

Fotoğraf: DepoPhotos