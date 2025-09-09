Simitte zam kararı ertelendi

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarına yapılan artışın 2026 yılının ocak ayına kadar ertelenmesine karar verildi.

Pideci, simitçi ve çörekçilerin bağlı bulunduğu esnaf odalarının başkanları ortak bir açıklama yaptı.

15 LİRADAN 20 LİRAYA ÇIKACAKTI

Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle geçen hafta simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya çıkarılması yönünde karar alındığı hatırlatıldı. Ancak Ticaret Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda, vatandaşların alım gücü gözetilerek bu artışın ocak ayına kadar ertelendiği bildirildi.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞA VURGU YAPILDI

Esnaf odalarına binlerce dilekçe ulaştığı, vatandaşların günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkileyen fiyat artışlarına tepki gösterdikleri ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öte yandan esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle zor bir dönemden geçmektedir. Buna rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir.”