Simon Kjaer futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Milan'da oynayan Simon Kjaer, futbolu bıraktı.

Profesyonel futbolculuk kariyerini noktalamasına ilişkin konuşan Kjaer, "Şimdi hayatımın bu bölümünü kapatmak için gerçekten doğru zaman. Bu yazdan sonra aldığım bir karar değil, Avrupa Şampiyonası'ndan önce düşündüğüm bir karar. Geçen sonbahar, Milano'daki zamanımın belki de sona ermek üzere olduğunu anladım. Ne olacağını kendim dışında kimseye duyurmama kesinlikle gerek yoktu." dedi.

NTV Spor'un aktardığına göre Simon Kjaer, kariyerindeki son maçına, EURO 2024 öncesinde Danimarka Milli Takımı'nın Norveç ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında çıktı.

Danimarkalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Milan ile sözleşmesinin sona erdiği geçtiğimiz yazdan bu yana serbest oyuncu statüsündeydi.

FENERBAHÇE'DE 88 MAÇA ÇIKTI

Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı lacivertli takımda 88 maç çıkan Danimarkalı stoper 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağşamıştı.