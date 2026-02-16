Simpsonlar'ın dizi sorumlusundan final bölümü açıklaması

Simpsonlar (The Simpsons) dizisinin sorumlusu Matt Selman, dizinin olası final bölümü hakkında konuştu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre Selman, dizinin olası final bölümünün herhangi bir bölümden farklı olmayacağını söyledi.

Selman, şunları söyledi:

“Yaklaşık bir buçuk yıl önce, dizi finalinin parodisi gibi bir bölüm yaptık. Olası tüm dizi finali konseptlerini tek bir bölüme sıkıştırdık, bu da bir nevi 'asla bir dizi finali yapmayacağız' deme şeklimdi.”

Selman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer dizi bir gün sona ererse, final bölümü olmaz; ailenin içinde yer aldığı her zamanki bölümlerden biri olur. Muhtemelen arada bir küçük sürprizler olur, ama 'Burayı özleyeceğim' gibi bir şey olmaz.”

1989 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, 37. sezon ve 800 bölümü geride bıraktı.

Dizinin 2007 yılında yayımlanan Simpsonlar: Sinema Filmi'nin (The Simpsons: Movie) devamı niteliğindeki filmin dizinin veda bölümü olabileceği tahmin ediliyor.