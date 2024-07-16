Şimşek, AKP'nin vergi teklifi hakkında konuştu: "Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Yeni vergi paketini 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırladık. Dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemesinde, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacağı ve dar gelirlileri kapsayan bir hükmün olmadığını söyledi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin sunulmasının ardından Bakan Mehmet Şimşek, değerlendirmelerde bulundu.

"HÜKÜMET VE PARTİMİZİN YETKİLİ ORGANLARINDA ELE ALINDI"

Bakan Şimşek, ilgili tarafların görüşlerinin alınarak çalışma yaptıklarını belirterek, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkemiz doğrultusunda dar gelirlilere yük getirmeyecek şekilde hazırlanan yeni vergi taslağımızın bakanlık bünyesindeki çalışmaları tamamlandı. İlk paket, hükümet ve partimizin ilgili organlarında da ele alındı. Artık konu Yüce Meclis'in takdirinde" dedi.

Şimşek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını, vergi güvenliğini önceliklendirdiklerini ve istisnaların kaldırılması yönünde adım attıklarını savundu.

"VERGİLENDİRİLMEMİŞ ALAN KALMAYACAK"

Taslağa son şeklini verirken tarafların taleplerine yönelik de düzenlemelere gittiklerini ifade eden Şimşek, "Taslağımız, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermemesine karşın bu şekilde itham edildiğimiz yönlere çekildi. Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız" diye konuştu.