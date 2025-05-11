Şimşek Boğaziçi’ne adım dahi atamadı

Ebru ÇELİK

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün düzenlenen Finans Zirvesi öncesi İstanbul Etiler metroda bir araya gelen öğrenciler, üniversite kampüsüne yürümek istedi. Ancak polis, öğrencilere sert şekilde müdahale etti. Yaklaşık 100 öğrenci Etiler metro çıkışında ablukaya alındı.

Öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak okullarına yürümek istemesi dahi engellenirken, bir öğrenciye polis kalkanıyla vurularak müdahale edildi. Duruma tepki gösteren diğer öğrenciler, “Ne yapıyorsunuz? Yolda yürüyen birine neden saldırıyorsunuz?” diyerek olaya itiraz etti.

Polis ablukası altında tutulan öğrenciler, uzun süre alanda bekletildi. Ardından beşerli gruplar halinde abluka dışına çıkarılan öğrenciler, yüz tanıma sistemiyle fişlenerek kimlik tespiti yapıldı.

Müdahalelere rağmen öğrenciler, sloganlar ve şarkılarla direnişlerini sürdürdü. “Boğaziçi, Hisar’da şimşek çaktırmaz”, “Üniversiteler bizim, bizimle özgürleşecek” sloganları Etiler’den kampüse kadar yankılandı.

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında önceki gün Çalık Holding önünde korumalar tarafından dövülerek öldürülen Erol Eğrek de anıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şu anda Güney Kampüs’te düzenlenen sözde ‘Finans Zirvesi’, iktidarın kampüslerimizde yıllardır uyguladığı işgal politikalarının bir parçası olmanın ötesinde, saray rejiminin sermayeye itaatkâr kadrolar yetiştirme planlarının bir başka adımıdır. Ancak bizler ne saray rejimine ne de sermayeye boyun eğmeyeceğiz. Dün 10 yıldır alamadığı tazminat hakkını talep ettiği için Çalık Holding tarafından dövülerek katledilen Erol Eğrek’i anmak istiyoruz. Tazminat hakkını aradığı için katledilen Erol Eğrek’i, Boğaziçi Üniversitesi yurt inşaatında öldürülen ve ölümünün üstü kapatılan Abdülkadir Doğan’ı, Özyeğin Üniversitesi’nde fakülte inşaatında öldürülen Hasan Demirtaş’ı, katledildikten sonra yakılarak bir köşeye atılan Vezir Mohammed Nourtani’yi ve sermaye tarafından katledilen daha yüzlerce, binlerce işçiyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Üniversite kampüslerinden sokaklara Türkiye’nin her yerinde sürdürdüğümüz mücadelemiz yalnızca yozlaşmış yargıya ve tek adam rejimine karşı değil, sermayeye karşı da devam ediyor ve edecek. Tüm dostlarımızı Çalık Holding’e karşı direnişe davet ediyor; bir kez daha haykırıyoruz: Genel grev, genel boykot, hemen, şimdi”

TAŞODA’YI ZİRVE İÇİN ERTELEDİLER

Öğrencilerin tepkileri ve güvenlik önlemleri altında süren protestoların ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in zirve programından çıkarıldığı öğrenildi.

Etkinliğe itirazlar günler öncesinden yükselmiş, Finans Zirvesi için Boğaziçi Üniversitesi'nin her yıl gerçekleşen geleneksel müzik festivali Taşoda’nın ertelenmesi ve kampüsteki köpeklerin toplanmak istenmesi de tepkilerinin artmasına neden olmuştu.

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Gıda enflasyonunun bahanesi Ramazan oldu

Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi’nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, sıkı para politikasının süreceğine ve enflasyonla mücadelede kararlı olduklarına ilişkin sözler sarf etti. Öte yandan Karahan, ülkenin gıda enflasyonunda dünya birincisi olmasına karşılık gıda fiyatlarına yıllık olarak bakıldığında ‘düşüş eğilimi’ gözlendiğini öne sürdü. Gıda fiyatlarındaki artışı Ramazan ayı ile açıklayan Karahan, “Ancak geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleşen zirai don hadisesi, önümüzdeki dönem için başta meyve olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı” ifadelerini kullandı.