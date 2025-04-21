Şimşek çaktı, Fidan kurudu, Yerlikaya vitrini dağıldı: Saray’ın yıldızlarının ışığı karardı

Politika Servisi

Toplumu ikna kabiliyetini yitiren ve miadı dolan tek adam rejiminin 14 Mayıs 2023 Genel seçimlerinin hemen ardından halkın önüne makyaj olarak sunduğu aktörlerin de bütün büyüsü bozuldu. Yerel seçimlerin hemen ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “halkın mesajını aldık” diyerek sunduğu ‘yenileneceğiz’ mesajları zaman içerisinde daha fazla otoriterleşen bir yönetime evrildi.

‘Şahlanıyoruz’, ‘Güçlü Türkiye için ileri’, ‘Türkiye yüzyılı’ sloganlarıyla ülkedeki sorunlar karşısında reçete olarak sunulan ve Erdoğan tarafından atanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ‘kurtarıcılar’ illüzyonu da kaybolup gitti.

Saray’ın iddia ettiğinin aksine ne dış politikada bir şahlanma, ne ekonomide bir toparlanma ne de ülke içerisinde en ufak bir demokratikleşmenin zaman içerisinde emareleri kaldı. Bir dönem yandaşlar tarafından da Erdoğan sonrası isimler olarak lanse edilen bu aktörlerin en büyük ortak noktası ise ülkeyi adım adım çöküşe götüren bu tek adam rejiminin taşıyıcıları olmaları. CHP Lideri Özgür Özel’in de “Bunlar artık bakan değil. Erdoğan’ın sekreterleri” olarak adlandırdığı bu isimlerin bütün makyajını ise halkın geniş kesimlerinin mücadeleleri bozdu.

Özellikle 19 Mart’ta Saray’ın darbe girişiminin hemen ardından yükselen toplumsal muhalefet, Saray’ın bu aktörlerinin Filistin ikiyüzlülüğünü de ekonomideki krizin tahribatını da rejimin ne kadar otoriterleştiğini de gözler önüne seren en büyük güç oldu.

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BİR HAKAN FİDAN MASALI

Kafkasya’dan Doğu Akdeniz’e, Ege’den Ortadoğu’ya Türk dış politikası dökülüyor. Büyük bir PR ile koltuğa oturtulan “Erdoğan’ın sır küpü” Saray’ın Fidan’ı dikiş tutturamıyor…

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HALKIN KARŞISINDA YER ALAN İÇİŞLERİ BAKANI

Saray rejiminin ‘yeni yüzü’ olarak öne çıkarılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başarılı algısı kısa sürede çöktü. Suç örgütlerinin ülkedeki faaliyetleri, toplumsal baskılarla birlikte yasakların artırılması, övünülen operasyonların yandaşlar tarafından önceden bilinmesi gibi birçok skandal, Yerlikaya’nın yeni figür vitrinini dağıttı. Yerlikaya’nın düşen maskesi rejiminin krizini de ortaya koyan sembollerden biri.

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RASYONELDEN SIFIRA

2025 yılında TCMB rezervleri, yılın ilk çeyreğinde rekor seviyelere ulaştı. Şimşek'ten peş peşe müjdeler duyuruldu: 14 Şubat 2025 itibarıyla TCMB’nin toplam rezervleri 173,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Swap hariç net rezervler de aynı hafta içerisinde 71,5 milyar dolara yükselerek tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Nihayet kasa toparlanmaya başladı. Ancak tüm bunlar sadece 1 ay sürdü.