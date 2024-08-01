Şimşek çaktı, yıldırım servis esnafına düştü

Emek Servisi

Esnaf, tasarruf tedbirleri kapsamında memur servislerinin kaldırılması kararına karşı Ankara’da bir araya geldi. İskitler semtinde toplanan servis esnafı, “Şimşek çaktı, yıldırım esnafa düştü. Servis esnafının ekmeğinden tasarruf olmaz” yazılı pankartlar açarak eylem gerçekleştirdi.

Sözcü’nün haberine göre servisçi esnafı, “Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan karar ile ilk etapta Ankara’da yaklaşık 500 servis aracımız etkilenecek. Tedbirlerin uygulanması devam ederse 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 bin esnafımızın servis araçlarının tamamen boşta kalması kaçınılmaz olacak” dediler. Eylemde konuşan Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, “Ankara’da öğrenci ve personel servisi yapan toplamda 7 bin 329 adet servis var. Tasarruf tedbirleri 2025 tarihi itibariyle başlayıp 3 yıl sürecek. Birçok kurum ihale yapmadığı için yaklaşık 700 servis aracı işsiz kalacak’’ dedi.

Konuşmasında Ankara’nın bir memur kenti olduğu hatırlatan Kara, “Ankara’da servis ihalelerinin yapılmaması ekmeğini bu işten kazanan esnafı mağdur edecek. Bu sebepten Ankara’nın tasarruf tedbirleri kapsamı dışına çıkarılmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.