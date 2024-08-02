Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdiği açıklamasında, "Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Şimşek dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini bildirdi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor.Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."