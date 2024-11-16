Şimşek'e abaküs

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Bakan Mehmet Şimşek’in sunumu ile başlayan görüşmeler, sık sık muhalefet milletvekillerinin tepkilerine ve protestolarına sahne oldu. Komisyonda söz alan muhalefet milletvekillerinin tamamı gelir dağılımındaki bozulma, asgari ücret ve emekli maaşlarına dikkati çekti.

Konuşmasında vergi yükünün yüksek olduğu değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Bakan Şimşek, “Dolaylı vergi yükünün çok yüksek olduğu yönündeki kanaat da doğru değildir. Vergi sistemimizdeki temel sorun dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır. Gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin milli gelire oranı yüzde 5,8’dir. Bu oran ile OECD ülkeleri arasında en düşük vergi yüküne sahip üçüncü ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, kira artışlarında uygulanan yüzde 25’lik tavan uygulamasının kaldırılmasının enflasyondaki düşüşü olumsuz etkilediğini söyledi. Sınırın kaldırılması ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadeleyi etkilemeyeceğini söyleyen Şimşek, “Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25’lik tavan uygulamasının kalkması enflasyondaki düşüşü sınırlamıştır” diye konuştu.

Şimşek’in sunumunun ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu temsilcileri sunum yaptı. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün sunumunun ardından muhalefet milletvekilleri SPK’ya yapılan atamalara tepki gösterildi. CHP’li Veli Ağbaba “İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’in eşi hangi özelliği, hangi deneyimine dayanarak Üst Kurul’a atandı? Bir siyasi operasyonun diyetini ödemektir bu” diyerek tepki gösterdi.

Ayrıca BDDK Başkanı ve TCMB Başkanı’nın komisyona gelmemesi de eleştirilere neden oldu. CHP’li Ağbaba, “BDDK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı neden gelmediler? Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı müdahale etmeli. Faizi, enflasyonu çok iyi yönettiği için mi gelmedi? 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi var ya, o yüzden mi gelmedi?” diye konuştu.

Komisyonda söz alan İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerini sıraladı. “Program çalışıyor diyorsunuz. Program bize göre tam bir program değil” diyen Usta, “Erdoğan, Nebati’yi gönderdi, Şimşek maça dahil oldu fakat çam çoktan bitmişti” ifadelerini kullandı. Usta, “Bu bütçe zulüm bütçesidir, bu zulüm bütçesine dur demek lazım” diyerek bütçeye tepki gösterdi.

62,3 MİLYON DOLARLIK KARŞILAMA Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan gezisinden görüntülerin yayımlanmasını istedi. “Kamuya yeni araç yok diyordunuz ama maalesef yeni araçlar alıyor Maliye Bakanlığı. Ülkeyi biz yönetmiyoruz siz yönetiyorsunuz, israf şatafat …" diyen Ağbaba’nın konuşması AKP sıralarından gelen itirazlarla kesildi. Komisyon Başkanvekili, “Veli Bey bunun önünü açarsanız CHP’nin İstanbul belediyesinin konvoylarını da görürsünüz. Bir usul var, destekleyici materyallerini gösterebilirsiniz ama video gösteremezsiniz” diyerek videonun yayımlanmasını engelledi. Ağbaba, "Bir milletvekilinin ifade özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Şatafatınızı gündeme getirince rahatsız oluyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Ağbaba, daha sonra sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Bu video Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından engellendi! Cumhurbaşkanının görüntüsünü göstermemize bile tahammülleri yok! Erdoğan videodaki şatafatlı karşılama karşılığında Kırgızistan’ın tam 62,3 milyon dolar borcunu sildi!" dedi.