Şimşek, enflasyondaki Avrupa liderliğini unuttu: "Oldukça iyi ilerleme sağlıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,Türkiye'de enflasyonun hızla gerilediğini iddia ederek, "2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz" dedi.

ENFLASYONDA OLDUKÇA İYİYİZ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi'nin açılışında konuşan Şimşek, "Programımız kapsamında, enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz. Oldukça iyi ilerleme sağlıyoruz. Geçen yıl enflasyon, yüzde 72 seviyesindeydi. Şu anda yüzde 35'te" dedi.

"BÜTÇE AÇIĞI BELKİ TUTMAZ AMA..."

"Bu yıl yüzde 3,1'lik bir bütçe açığı hedefini belki tutturamayabiliriz" diyen şimşek, sebebini gelir performansına bağladı. Türkiye'nin büyük faiz yüküne değinmeyen Şimşek, "Son birkaç ayda gerçekten zorlu süreçlerden geçtik ve uyguladığımız programın Türkiye'yi şoklara karşı dirençli hale getirdiği kanıtlandı" diye konuştu.

AVRUPA'DA ENFLASYONDA İLK SIRADA

Türkiye, yüzde 35,05'le Avrupa'nın en yüksek enflasyonuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'yi yüzde 15,9 ve yüzde 9,9 ile savaş altındaki Ukrayna ve Rusya takip ediyor.