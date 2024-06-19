Şimşek hedef almıştı: Esnafa denetimler arttı

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in esnafı hedef alan açıklamalarının ardından denetimlerde artış yaşanmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlileri özellikle Kurban Bayramı alışverişinin yoğunlaştığı baklavacı, şekerci ve konfeksiyon gibi sektörleri mercek altına aldı.

Buna göre, 11 Haziran’dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde kayıt dışı hasılat tespitinde bulunuldu, söz konusu mükellefler incelemeye sevk edildi.

Ekipler, 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirledi. İncelemelerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı, 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı tespit edildi. Anılan işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.