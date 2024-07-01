Şimşek'in açıklamalarının ardından borsada sert düşüş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, sonraki vergi paketlerinde borsaya kazanç vergisi getirmek üzere çalışma başlattıklarını açıklamasının ardından, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,33 değer kaybederek 10.399,46 puana indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcıların borsa işlemlerinden elde ettikleri kazanaçlara vergi getirilmesinin düşünüldüğünü söylemesinin ardından borsa sert düştü.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 248,45 puan azalışla 10.399,46 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 2,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,17 ile sigorta oldu.

Piyasanın yön değiştirmesi Bakan Şimşek'in canlı yayında hazinenin borsadaki yatırımlardan elde edilen gelirlere yeni vergiler getirmeyi incelediğini söylemesinin ardından geldi.

Öte yandan analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında, yatırımcıların borsa işlemlerinden elde ettikleri kazanaçlara vergi getirilmesinin düşünüldüğünü söylemişti. Şimşek, açıklamasında şunları kaydetmişti: "Türkiye'nin vergilerinin gelire oranı yüzde 21 bile değil. OECD'de en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Türkiye'de dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9,1. AB'de bu oran yüzde 13,6. OECD ülkelerinde yüzde 10,5. Burada sorun doğrudan vergi gelirlerinin düşük olması. Esas oraya odaklanıyoruz. Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil.

Bu vergi paketinde ne yapıyoruz. Çokuluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getiriyoruz. Yurt içinde asgari kurumlar vergisi için çalışıyoruz. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz.

Çok kazananları buradan uyarıyorum. Vergiden kaçınmanın cezalarını artıracağız, denetimleri sıkılaştıracağız. Giderek burada daha çok yapay zekayı devreye alacağız. Vergi denetim elemanlarımız için bütün teknolojileri devreye alacağız. Şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsada işlem vergisinin arzu edilmeyen sonuçlar doğuracağına inandık. Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak."