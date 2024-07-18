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Şimşek: Merkez Bankası net rezervi swap hariç 4,5 yılın zirvesinde

Sosyal medya platformu X'ten duyuru yapan Şimşek, "Merkez Bankası net rezervleri swap hariç son 4,5 yılın zirvesinde" dedi.

Ekonomi
  • 18.07.2024 18:35
  • Giriş: 18.07.2024 18:35
  • Güncelleme: 18.07.2024 18:50
Kaynak: Haber Merkezi
Şimşek: Merkez Bankası net rezervi swap hariç 4,5 yılın zirvesinde
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'ten duyuru yapan Şimşek, "Merkez Bankası net rezervleri swap hariç son 4,5 yılın zirvesinde" dedi. Şimşek, konuyla ilgili grafik de paylaştı.

Şimşek'in paylaştığı grafiğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 12 Temmuz 2024 itibarıyla 22,2 milyar dolara çıktı.

Şimşek'in paylaştığı grafik şöyle:

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