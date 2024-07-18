Şimşek: Merkez Bankası net rezervi swap hariç 4,5 yılın zirvesinde
Sosyal medya platformu X'ten duyuru yapan Şimşek, "Merkez Bankası net rezervleri swap hariç son 4,5 yılın zirvesinde" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervine ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu X'ten duyuru yapan Şimşek, "Merkez Bankası net rezervleri swap hariç son 4,5 yılın zirvesinde" dedi. Şimşek, konuyla ilgili grafik de paylaştı.
Şimşek'in paylaştığı grafiğe göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 12 Temmuz 2024 itibarıyla 22,2 milyar dolara çıktı.
Şimşek'in paylaştığı grafik şöyle: