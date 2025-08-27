‘Şimşek önce kamu zararını engellesin’

Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in düğün salonu denetimlerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu “Mehmet Şimşek yine çuvaldızı kendine değil, yurttaşa batırmanın peşine düşmüş. Bir sene önce denetlediği kurumları düğününe çağırıp saatlerce takı merasimi yapan BDDK Başkan Yardımcısını takip etmeyen, ballı takasla hazine arazilerinin peşkeş çekilmesine göz yuman, 4 milyar liralık kamu zararını görmezden gelen Bakan, yurttaşın düğünlerini inceletecekmiş. Şimşek, önce hazineye ait kupon arazileri ile Malatya'daki elde kalmış işyerleri ile yapılan ballı takasın hesabını sorsun. Tek takasla, tek bir imza ile milyarlarca lira kamu zararı ortaya çıkıyor, birilerine servet transfer ediliyor, Maliye Bakanı'nın 2 aydır ağzını bıçak açmadı” dedi.

Bu yıl düğünlerin azaldığı tespitini aktaran Bakırlıoğlu, "Zaten gençler için düğün yapmak, yeni ev kurmak hayal haline gelmiş. Küçük şehirlerde bile düğün ve ev masrafları 1 milyon liraya ulaştı. Yurttaşın bir mutlu günü vardı. Bakan Bey garibanın düğününe gözünü dikeceğine; Hazinenin değerli arsalarının yok pahasına peşkeş çekilmesinin önüne geçsin” dedi.