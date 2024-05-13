Şimşek politikaları emeğin gasbıdır

Bilge Su YILDIRIM

İşçi Dayanışma Derneği (İDD) dün İstanbul Şişli’deki TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nda 3. Genel kurulunu gerçekleştirdi.

İDD adına açılış konuşmasını yapan Nuriye Alsancak, “Örgütlü ve kitlesel hareketi zayıf olmasından dolayı oluşan bu tıkanıklığa karşı yeni bir yol hedefindeyiz” dedi.

Doç. Dr. Serkan Öngel, ekonomi yönetimi ve işçi sınıfının durumunu ele aldığı konuşmasında, muhalefet partilerinin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in programına itiraz etmediğine dikkat çekti.

“Sermayenin yönelim ve iktidarları değişse de mücadele açısından belirleyici olan sınıf siyasetidir” diyen Öngel, “Şimşek programı’nın esasının emeğin gasbı olduğunu vurguladı. Daha sonra söz alan Ertuğrul Bilir, sendikal hareketin durumuna dair değerlendirmeler yaparak çıkış yollarına yönelik önerilerde bulundu.

İDD üyesi Dilan Esen ise kadınların sınıf hareketi içindeki gücüne vurgu yaparken Agrobay ve Özak direnişlerini örnek gösterdi. Esen, ev içi görünmez bakım emeğinin kadınların üstüne yıkıldığına dikkat çekti.

Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Erol, MESEM ve ÇEDES projelerini eleştirdi. MESEM’lere verilen teşvik rakamlarını hatırlatan Eroğlu, “Bakanın neden MESEM’lere sahip çıktığı açıktır” dedi. Aynı zamanda açık öğretime geçişlerin artmasına tepki göstererek “ÇEDES’le yapamadıklarını açık öğretime geçişlerle yapıyorlar, karma eğitimi hedefe koyuyorlar” ifadelerini kullandı. Eroğlu, 20 bin öğretmen atamasında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine ayrılan kontenjanı da eleştirdi. Tüm Emekliler Sendikası Kadıköy Başkanı Mustafa Durna da emeklilerin, asgari ücretin dahi altında kalan ücretlere mahkûm edilmesine dikkat çekti. Durna, 16 milyon emeklinin AKP’ye gerekli cevabı yerel seçimlerde verdiğini hatırlattı.