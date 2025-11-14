Şimşek politikaları işçiyi çarptı: Sanayide çalışan sayısı 1 yılda 187 bin azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 3,7 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi iken, 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu.

Şimşek'in ekonomi poliikaları sanayiyi vururken inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerini olumlu etkiledi.

SANAYİDE GERİLEME

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı; inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı; inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı.

İMALAT SANAYİ

TÜİK verilerine göre sanayi sektöründe bir yılda ücretli çalışan sayısı 187 bin 518 azaldı. 2024 Eylül'de 5 milyon 66 bin 396 olan sayı 2025 Eylül'de 4 milyon 878 bin 878'e geriledi. En ciddi fark ise imalat sanayide gerçekleşti. İmalat sanayide 1 yıldaki gerileme tam 186 bin 971 oldu.