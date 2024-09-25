Şimşek programı ile ABD’de yatırımcı arıyor

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışından para aramaya devam ediyor. Bakan Şimşek, 79’uncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, ABD’li Citibank’ın etkinliğinde yatırımcı arayışına çıktı.

Şimşek, 3 ayrı toplantıda yatırımcılara, Türkiye’deki ‘fırsatları’ anlattı. AA’nın haberine göre basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Şimşek, IMF’siz IMF programını pazarlayarak ekonomide gelecek planlarını yatırımcılara anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı. Burada yatırımcılara sunum yapan Şimşek, doğrudan yatırım talebinde bulundu. Şimşek, toplantıda yaptığı detaylı sunumda, ülkenin sahip olduğu ‘stratejik avantajları’ detaylarıyla anlattı.

Bakan Şimşek'in ABD'deki toplantıları sürdüreceği öğrenildi. Öte yandan Katar Şeyhlerinden Mansur Al-Thani, ekonomik toplantılar için bulunduğu İstanbul’da açıklamalar yaptı. Al-Thani, “Türkiye'de çok büyük yatırım miktarlarımız yok. Yatırımların getirisi yüksek olurken riski de yüksek oluyor” diye konuştu. Al-Thani ayrıca, Türkiye’ye yapılan yatırımları artırmak istediklerini söyleyerek “Benim yatırımım insanlar üzerine. Türkiye ile daha çok bağlantı kurup insan tanımak ve insana yatırım yapmak istiyorum” diye konuştu.