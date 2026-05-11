Şimşek sarmalı yurttaşı yutuyor

İktidarın enflasyonla mücadele planı çoktan çöktü. Yurttaşın büyük bölümü kredi kartlarıyla ayakta kalabiliyor. Çözüm için yurttaştan alınan vergiler artsa da bir rahatlama yaşanmıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat duruma tepki göstererek durumu “Şimşek sarmalı” olarak özetledi.

1) Vergiler artarken borç bitmiyor: Bunun adı bütçe değil faiz ekonomisidir! Gelin, Mehmet Şimşek döneminde patlayan faiz yükünü ve borcu borçla çeviren Hazine’nin çöküş döngüsünü anlatalım.

2) Faiz ödemesinde yüzde 63 artış: Yılın dört ayında bütçeden faize ödenen tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 1 trilyon 115 milyar liraya ulaştı. Yıl sonu için öngörülen 2,7 trilyon liralık faiz ödemesinin mevcut tabloyla birlikte en az 3,5 trilyon liraya çıkabilir.

3) Bütçe fazla verdi ama: Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda bütçe dört ayda yaklaşık 258 milyar lira fazla verdi. Devlet aslında harcadığından fazla vergi topladı. Ancak bu kaynak faiz yükünü karşılamaya yetmedi. Faiz ödemeleri devreye girdiğinde bütçe 850 milyar liranın üzerinde nakit açığı verdi.

4) Beşte biri faize gidiyor: Devletin kasasına giren verginin beşte biri doğrudan faize gitmiş durumda. Bu tablo daha da ağırlaşacak. Çünkü borcu borçla kapatmaya başladılar. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayısta 381,7 milyar lira, haziranda 561,9 milyar lira ve temmuzda 709,7 milyar lira iç borçlanma yapacak.

5) Kesintisiz borç: Sadece 3 ayda yapılacak borçlanma toplamda 1,65 trilyon lirayı buluyor. Hazine’nin bu dönemde yapacağı iç borç ödemesi ise 1,5 trilyon lirada kalıyor. Yani vadesi gelen borç miktarından daha fazla borçlanıyor. Aradaki fark da faiz ödemelerine ve diğer bütçe giderlerine aktarılıyor.

6) Bütçe geliri artıyor ama: Yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak 5,3 trilyon TL oldu. Vatandaştan TÜİK enflasyonunun üzerinde bir oranda vergi toplanıyor. Bu da yetmiyor ve Hazine borçlanmaya gidiyor. Hazine borçlandıkça faiz yükü artıyor ve bunu kapatmak için daha fazla vergi topluyor ve borçlanıyorlar.

7) Şimşek darmadağın etti: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görev yaptığı 35 ayda enflasyon ve faizi düşürememe becerisinin yanında, bütçeyi de darmadağın etme başarısını göstermiştir. Ülkeye yıllardır çivi dahi çakılmaz ve binlerce işletme kapanırken, Mehmet Şimşek Londra’da New York’ta sıcak para peşinde koşturup duruyor.

8) Para sürükleniyor: Bugün Türkiye’de vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor; ama buna rağmen ekonomi rahatlamıyor. Çünkü üretilen kaynak yatırım, üretim ve refah yerine faiz girdabına akıyor. Vergiyle faizi finanse eden bu düzen sürdürülebilir değil. Türkiye’nin sıcak paraya ve borçla çevrilen bütçelere değil; üretime, hukuka ve güven veren bir ekonomik düzene ihtiyacı var.