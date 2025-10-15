Şimşek sıcak para için ABD’de kapıları çalacak

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington’a gitti. Bakan Şimşek, Washington’da yatırımcı turuna çıkacak. Yaklaşık 60 toplantıyla ABD’de sıcak para arayacak.

AA’nın servis ettiği habere göre Şimşek, bu temaslarında Türkiye’de uygulanan ekonomik programın geldiği aşamayı ve son gelişmeleri paylaşacak. Program çerçevesinde ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da katılacak Şimşek, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li firmaların üst düzey temsilcileriyle görüşecek.

Şimşek’in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma bankalarının üst yönetimleriyle bir araya gelmesi planlanıyor. G20 Maliye Bakanları toplantısına da katılacak olan Şimşek, ayrıca Yunanistan, Singapur, Malezya, Pakistan ve Katar maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şimşek’in, AB’nin Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Şimşek, 2 yılı aşkın görev süresinde daha önce de ABD ve Körfez ülkelerinde sıcak para aramak için yatırımcı turlarına katılmıştı.