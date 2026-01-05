Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2026 için "nihai hedef" ne oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayı enflasyonun yüzde 0,89 olurken yıllık enflasyon yüzde 30,89 oldu.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Şimşek şunları söyledi: “2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı. Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.”

2026'DA NE OLACAK?

2026 yılına ilişkin hedeflere değinen Şimşek, “2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.